Vierschanzentournee 2017/2018 | 05.01.2018

Quali 4. Springen Bischofshofen

17:09 10. Springer: Alex Insam (ITA) kommt als zweiter Springer über die 120 Metermarke. 121,0 Meter sind. Er liegt knapp hinter Bickner auf Rang zwei.

17:08 9. Springer: Jarkko Maeaettae (FIN) mit 111,5 Metern nur Siebter. Das sieht nicht gut aus für den Finnen. Vorn immer noch der Amerikaner Kevin Bickner.

17:07 8. Springer: Kento Sakuyama (JPN) - der erste Japaner ist über die Schanze gegangen. Für ihn stehen 114,5 Meter zu Buche. Das Wetter spielt übrigens mit. Kaum Wind an der Schanze.

17:07 7. Springer: Viktor Polasek (CZE) hat keine Chance auf ein Ticket für das Abschlussspringen: 109,2 Meter sind deutlich zu wenig.

17:06 6. Springer: Vladimir Zografski (BUL) - er kommt nicht ins Fliegen. Nur 114,5 Meter. Das wird wohl nichts mit der Quali.

17:05 5. Springer: Kevin Bickner (USA) landet bei 121,5 Metern und verdrängt Lokalmatador Tollinger auf den zweiten Platz.

17:04 3. Springer: Elias Tollinger (AUT) setzt noch einmal einen halben Meter drauf und führt nach vier Springern. Es war der letzte aus der nationalen Gruppe.

17:03 3. Springer: Markus Schiffner (AUT) setzt sich an die Spitze - 117,5 Meter hat Schiffner, der schon im Weltcup zum Einsatz kam, ins Tal gebracht.

17:02 2. Springer: Markus Rupitsch (AUT) - nur 102 Meter für den nächsten Springer aus der nationalen Gruppe.

17:01 1. Springer: Maximilian Steiner (AUT) hat den Wettbewerb eröffnet. Gesprungen wird aus Gate 13, dabei bringt es Steiner auf 115,0 Meter.

16:58 Werner Schuster sagte kurz vor der Quali heute mit Blick auf die Gesamt-Tournee-Wertung: "Wenn wir einen auf das Podest bringen, wäre ich sehr zufrieden."

16:56 Richard Freitag wird die Tournee nicht zu Ende springen. Nach seiner erlittenen Hüftprellung ist er schon in Oberstdorf und wird "seine Beine in der Physiotherapie wieder gerade biegen" (O-Ton Freitag).

16:56 Wir sehen heute nur noch sechs Deutsche: Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger gehen über den Bakken.

16:55 Wir werden gleich 65 Springer sehen. 15 bleiben auf der Strecke, 50 qualifizieren sich für den Wettbewerb.

16:54 Heute geht es aber erst einmal "nur" um die Qualifikation für das letzte Springen bei der diesjährigen Tour am Samstag ab 17 Uhr live im Ersten und im Ticker.

16:53 Fast noch spannender als die Frage nach dem Tourneesieg erscheint deshalb, ob es Stoch gelingt, den magischen Rekord von Sven Hannawald anzufechten. Hannawald gewann in der Saison 2001/2002 alle vier Springen bei der Tournee und schrieb Skisprunggeschichte: Keinem war es davor gelungen, alle vier Wettbewerbe der Tournee zu gewinnen. Nun ist Stoch ganz nah dran…

16:52 In die Rolle des Stoch-Verfolgers ist Andreas Wellinger geschlüpft. Sein Rückstand ist aber schon gigantisch: Vor dem letzten Springen in Bischofshofen am Samstag hat Stoch auf den Zweiten sagenhafte 65 Punkte Vorsprung.

16:51 Die Wetterbedingungen im Training waren stabil. Sieht also gut aus für einen fairen Wettkampf gleich.

16:43 Er war damit 6,5 Metern weiter als der Tournee-Führende Kamil Stoch.

16:42 Das zweite Training ist gerade vorbei. Dabei sorgte Stefan Kraft bei den gebeutelten Österreichern mit einem Satz auf sagenhafte 139,5 Meter für Euphorie.