53. von 66 Runden

52. Rd. So muss die Formel 1 auch sein: auch mal volksnah, ganz dicht an den Fans. Das war gerade beispielhaft.

51. Rd. Wunderbare Szene gerade in der Ferrari-Box. Vorhin, als Räikkönen ausschied, wurde ein kleiner Junge in Ferrari-Montur eingeblendet, der voll in Tränen ausbrach. Diesen Jungen haben sie jetzt aus dem Publikum in die Box geholt, wo er gerade mit Räikkönen zusammen Fotos macht und auch wieder lacht. Herrlich.

50. Rd. Wehrlein ist der einzige im Feld mit nur einem Stopp bisland. Zu schade, dass er noch fünf Sekunden draufbekommt.

50. Rd. Knapp zwei Sekunden ist Hamilton jetzt vorne. Das sah lange im Rennen nicht danach aus.

49. Rd. Die gelben Reifen sind heute klar die schnelleren, aber mal schauen, ob sie auch über die lange Distanz so gut halten.

49. Rd. Vettel ist also auch nicht im DRS-Bereich. Er muss hoffen, dass Hamiltons Reifen irgendwann abbauen.

48. Rd. Rund anderthalb Sekunden liegen aktuell zwischen den beiden Führenden.

48. Rd. Und dabei fährt Wehrlein hier so ein fantastisches Rennen. Er liegt immer noch auf dem siebten Platz!

48. Rd. Bittere Nachricht für Wehrlein. Er hat sich vorhin neue Reifen geholt und ist dann beim Rausfahren aus der Box zu früh über den Strich gefahren - fünf Sekunden Strafe!

47. Rd. Hamilton meldet, dass seine Hinterreifen abbauen. Das wird richtig interessant.

46. Rd. Toller Reifen-Poker. Was machen die beiden jetzt? Fahren sie durch? Es sind immerhin noch 20 Runden.

46. Rd. Hamilton hatte gleich über eine Sekunde zwischen sich und Vettel gebracht - aber jetzt hat sich der Deutsche wieder stabilisiert.

46. Rd. Herrlich, wie die Herren Zetsche und Wolff in der Box da ausrasten, als Hamilton sich im Windschatten ansaugt und dann an Vettel vorbeigeht. Wolff hätte beinahe seine Wasserflasche verprügelt vor Freude.

45. Rd. Wenn Ferrari nochmal wechselt, dann sofort. Sonst ist alles aus.

45. Rd. Vettel hat mit den weißen Reifen keine Chance gegen die gelben von Hamilton.

44. Rd. Auch ein Hammer-Manöver vom Silberpfeil. Großartig gemacht.

44. Rd. Und Hamilton geht vorbei!

44. Rd. Hamilton greift an!

44. Rd. Vier Ausfälle also bisher: Räikkönen und Verstappen in der ersten Kurve, dann Vandoorne und Bottas.

43. Rd. Durch Bottas' Ausfall sind Hülkenberg und Wehrlein jetzt Sechster und Siebter. Stark!