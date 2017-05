66. von 78 Runden

66. Rd. Bottas greift Ricciardo an - Verstappen bleibt auch dran. Was macht der Australier? Findet er das Gaspedal nicht?

66. Rd. Re-Start. Vettel wird erst ganz langsam und gibt jetzt Gas!

66. Rd. Noch zwölf Runden, das Safety Car wird jetzt reinkommen. Dann gibt's den Re-Start.

65. Rd. 16 Fahrer sind also noch auf der Strecke. Vettel führt vor Räikkönen, Hamilton rangiert auf Position sieben und Vandoorne würde - Stand jetzt - seinen ersten WM-Punkt auf Platz zehn holen.

65. Rd. Damit muss das nächste Auto abtransportiert werden. Beide Sauber sind raus.

65. Rd. Ericsson will genau das tun und die Ferraris überholen. Dabei fährt er aber mit kalten Reifen in der Kurve nach Start und Ziel in den Reifenstapel. Sah ungeschickt aus.

65. Rd. Die Autos, die zuvor überrundet wurden, dürfen nun überholen. Damit alles beim Re-Start in der Reihe ist.

64. Rd. Während die Aufräumarbeiten vor dem Tunnel weitergehen, führt das Safety Car das Feld durch das Fürstentum. Wir erleben gleich also einen Re-Start.

63. Rd. Da gab es doch noch Aufregung, auch wenn man in diesem Fall ruhig darauf hätte verzichten können. Wehrlein wird im Auto in die Box gefahren. Er sieht aber völlig ok aus und scheint keinerlei Schmerzen zu haben.

62. Rd. Daumen hoch von Wehrlein - alles ok!

62. Rd. Jetzt haben die Ordner das Auto umgekippt. Wehrleins Bolide steht wieder - und der kann aussteigen, unter dem Jubel der Zuschauer.

61. Rd. Dennoch sagt Wehrlein am Funk: "Ich kann nicht aussteigen." Sein Team antwortet: "Hab Geduld."

61. Rd. Jetzt kommt die Szene: Button wollte Wehrlein in der Kurve vor dem Tunnel innen überholen und schiebt den Sauber dann in die Bande. Der Einschlag war aber vergleichsweise leicht.

61. Rd. Wehrlein funkt: "Ich bin ok." Einmal durchatmen!

61. Rd. Noch ist völlig unklar, was der Ausgangspunkt für diesen Unfall war. Auch Button muss sein Auto abstellen. Gab es einen Zusammenstoß?

59. Rd. Das Safety Car kommt raus.

59. Rd. Es ist Wehrlein! Der Sauber-Pilot scheint sich noch in seinem Auto zu befinden. Man muss sich das bildlich vorstellen. Das Auto steht auf den linken Reifen im 90-Grad-Winkel zur Mauer.

59. Rd. Unfall! Da hängt ein Auto vor dem Eingang in den Tunnel im 90-Grad-Winkel in der Bande!

59. Rd. Perez beschwert sich per Handzeichen bei Wehrlein, der ihn beim Überrunden geblockt haben soll. Sah in der Tat unglücklich aus, aber irgendwie muss Wehrlein die Kurve (in diesem Fall die Hafenschikane) ja auch fahren.

59. Rd. Wir geben die Hoffnung auf Überholmanöver nicht auf. Drei Kandidaten haben wir aktuell: Ocon (gegen Ericsson), Hamilton (gegen Sainz) und Ricciardo (gegen Räikkönen).