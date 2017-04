19:18 Was für ein Riesending! Der EHC steht frei vor Wolfsburgs Felix Brückmann, aber der mit einem sogenannten "Monster-Save" gegen Christensens Abschluss.

19:16 Die Verlängerung beginnt.

19:16 Alles wie vor einem Jahr also. Damals in der Finalserie ging das erste Spiel auch in die Verlängerung.

19:12 Das Eis wird jetzt für die Overtime präpariert. Einige Minuten Pause also. Wir sind natürlich dann zur Overtime zurück.

19:02 Das bedeutet zwanzig Minuten Verlängerung. Und der erste Treffer entscheidet direkt das Spiel.

19:01 Keine Entscheidung in der regulären Spielzeit. Es geht in die Overtime.

19:00 Acht Sekunden noch auf der Uhr.

19:00 Wieder liegt ein - nein, sogar zwei - Schläger auf dem Eis. München drückt und will den entscheidenden Treffer.

18:58 Zwei Minuten noch. Die Overtime rückt näher.

18:57 Die Gäste sind wieder komplett.

18:57 Zwei gute Abschlussmöglichkeiten von der blauen Linie. Aber Wolfsburgs Verteidigung blockt gut oder aber Brückmann hält.

18:54 4:53 vor dem Ende - und Wolfsburg kassiert die nächste Strafe. Powerplay für den EHC.

18:54 Fünf Minuten noch im letzten Drittel. Wolfs hat die nächste Chance auf die Führung für den EHC. Links neben das Tor.

18:53 Likens hat die Chance für die Gäste. Schöne Einzelaktion, wie er durch drei Mann durchgeht - scheitert aber an EHC-Torwart Aus den Birken.

18:48 Es ist weiterhin ein sehr gutes Spiel mit vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten.

18:46 Chancen auf beiden Seiten. Zuerst kombiniert sich der EHC super vor das Gehäuse, verpasst aber den Treffer. Auf der Gegenseite hat Aubin dann die Chance für Wolfsburg. Aus den Birken hält.

18:44 Überragend gehalten! Toller Diagonalpass auf Abelshauser, der direkt abzieht und Grizzlies-Goalie Brückmann mit einem großartigen Save!

18:42 Strafe gegen Wolfsburg! Dritte Strafe im Spiel jetzt schon gegen Wolfsburgs Kapitän Tyler Haskins.

18:40 Klasse Pass an die blaue Linie, Abschluss - aber dann auch super geblockt von Wolfsburgs Armin Wurm. Der bleibt danach verletzt liegen.

18:39 Die Grizzlies geraten aktuell ziemlich unter Druck. Die Gastgeber aus München machen viel Druck und schießen aus allen Lagen.