Bester BMW-Fahrer war Timo Glock auf dem vierten Platz. Bester Audi-Fahrer war Nico Müller auf Rang acht. Die Ingolstädter Boliden hinkten doch deutlich hinter der Spitze hinterher. Einer der Titelfavoriten, Mattias Ekström, belegte sogar nur Platz 17.

Das Qualifying am Vormittag hatte es schon in sich: Lucas Auer im Mercedes konnte es für sich entscheiden und sichert sich erstmals in der DTM-Geschichte dafür drei Punkte. Dahinter folgen Gary Paffett und Edoardo Mortara mit ihren Boliden aus Stuttgart und kassierten zwei, bzw. einen Punkt.

Vorweg eine Neuerung in dieser Saison von unserer Seite: Wir übertragen die Rennen auch auf dem Youtube-Kanal der Sportschau.

