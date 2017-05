34. von 50 Runden

34. Rd. Ekström kommt Wickens näher, das wird gleich richtig spannend.

33. Rd. Auer steckt auf der Zehn fest, der Österreicher wird nicht gerade begeistert sein vom heutigen Rennverlauf.

32. Rd. 13:00 Minuten vor Schluss sieht es blendend aus für Green! Er setzt sich weiter ab.

32. Rd. Green ist gleich 1,3 Sekunden weg, da geht also nichts in Sachen DRS für Wickens. Er ist schon aus dem Sekundenfenster raus.

31. Rd. Und da kommt dann auch schon bald Ekström angeflogen. Das wird noch hart für Wickens, auch wenn er noch alle DRS-Anwendungen hat.

31. Rd. Wahnsinn. Green setzt sich vorne sofort ab.

31. Rd. Green schafft es! Der Brite geht an Wickens vorbei!

30. Rd. 15:00 Minuten noch - Wickens hält dagegen.

30. Rd. Green versucht es mit dem Klappflügel - wann kommt die Attacke?

30. Rd. Wittmann bekommt eine Verwarnung, er hat vor dem Überholmanöver von Auer laut Jury zu oft die Spur gewechselt.

29. Rd. In zwölf Runden dürfen die Fahrer DRS in dieser Saison ja nur noch einsetzen, und das dann dreimal pro Runde. Insgesamt sind es also 36 mögliche Aktivierungen.

28. Rd. Green ist nur eine halbe Sekunde hinter Wickens, das wird noch eng!

28. Rd. Green scheint Angst vor Ekström zu haben - er fragt, ob der Schwede schon an der Box war.

27. Rd. 20:00 Minuten noch. Ekström liegt auf Podiums-Kurs, aber wie gesagt: Er hat genau wie Rockenfeller die mit Abstand ältesten Reifen in diesem Rennen.

26. Rd. Jetzt waren alle an der Box - das Ergebnis ist bereinigt. Wickens vor Green und Ekström!

26. Rd. Glück für Auer. Er bekommt eine Verwarnung, zunächst also keine weiteren Konsequenzen.

26. Rd. Auer mit einem knallharten Manöver - das schaut sich die Jury an.

25. Rd. Auer drängt sich an Wittmann vorbei - und lässt ihm da nicht mehr viel Straße übrig.

25. Rd. Und gleich das nächste Wahnsinns-Manöver!

25. Rd. Auer verliert die Geduld, dieser Angriff gegen Wittmann war vergeblich.