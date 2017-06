24. von 30 Runden

24. Rd. Oje, Auer fährt in die Garage.

24. Rd. Für Di Resta kann es aber ein Traum-Wochenende werden. Gestern der Sieg, heute wieder dick in den Punkten - der Nachwuchs unter der Woche scheint ihm richtig Schub zu geben.

23. Rd. Green kommt nah an Di Resta heran - und Green ist einer, der sicher mal ein Überholmanöver riskiert.

22. Rd. 18:30 Minuten noch auf der Uhr - wann wagt Rast den Angriff?

22. Rd. Wenig Überholaktionen heute leider, das Rennen kommt von der Spannung her nicht mal im Ansatz an das von gestern heran.

21. Rd. Für Auer läuft weiterhin nichts: Er hat sich auf Platz 16 festgefahren, weit weg von einer Chance auf Punkte.

21. Rd. 0,8 Sekunden liegen zwischen Ekström und Rast, der Deutsche ist also im DRS-Fenster.

20. Rd. Ekström hat jetzt vorne freie Bahn, aber Rast ist weiter in Sichtweite.

20. Rd. Das ist schon bitter: Engel ist vom ersten auf den letzten Platz durchgereicht worden.

19. Rd. Engel musste noch eine Fünf-Sekunden-Strafe absitzen, dann dauerte der Stopp weitere fünf Sekunden. Jetzt ist er Letzter!

19. Rd. Also als Letzter holt sich Engel die neuen Reifen, mal sehen, wo er sich einreiht.

18. Rd. 19 Runde - Engel geht rein!

18. Rd. Im Moment so gut wie keine Überholmanöver, keiner attackiert so richtig.

18. Rd. Also das wird noch mega-spannend. Ekström hat in der dritten Runde die Reifen gewechselt, Rast ja erst in der elften.

17. Rd. 27:00 Minuten: Engel fährt und fährt immer noch mit dem ersten Reifensatz.

17. Rd. Zur Erinnerung: Wegen Arbeiten an seinem Auto musste Rockenfeller ja als Fünfter des Qualifyings von ganz hinten starten.

16. Rd. Rockenfellers Auto liegt gut, er hat sich schon auf die elf vorgekämpft.

16. Rd. Gestern lag ja Rast vorne, hat dann aber den Re-Start nach der Safety-Car-Phase gegen Ekström verloren.

16. Rd. 29:30 Minuten: Rast kommt Ekström etwas näher!

15. Rd. Für Spengöer, gestern noch hervorragend unterwegs und am Dritter, geht heute gar nichts: Er dümpelt auf dem letzten Platz herum.