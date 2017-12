1. Bundesliga 2017/18 - 17. Spieltag

20:21

Hecking stellt sein Team auf vier Positionen um: Für Kramer und Zakaria, die in Freiburg noch in der Startelf standen, laufen der junge Cuisance und Elvedi von Beginn an auf. Nach seiner schöpferischen Pause am Dienstag ist Raffael wieder von Beginn dabei, dafür bleibt Drimic zunächst auf der Bank. Für Vincenzo Griffo ist der wiedergenesene Patrick Herrmann in der Startelf.