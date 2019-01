18:42 Stürmerfoul Weinhold. Schlechte Entscheidung des Kielers. Groetzki war außen ganz frei.

18:42 7:4, in koreanischer Überzahl wird Jo auf Rechtsaußen freigespielt.

18:41 Martin Strobel hat wohl auch eine Zeitstrafe gesehen. Wir konnten nicht sehen warum.

18:41 Zusammengefasst: Es steht 7:3, etwas über elf Minuten sind gespielt. Kim hat eine sehr, sehr harte Rote Karte gesehen.

18:40 Allerdings war bei Kim da kaum eine Absicht zu erkennen, das war eher ein verunglückter Block. Harte, sehr harte Entscheidung.

18:39 Kim sieht die Rote Karte. Nicht Jang. Die Schiedsrichter korrigieren das.

18:39 Es gibt eine Rote Karte für Jang - aber das wird nochmal auf dem Videobildschirm geprüft. Das war wohl eher Kim.

18:38 Fäth hat da nach dem Wurf noch eine Hand ins Gesicht bekommen.

18:38 Fäth trifft zum 7:3, schönes Tor, aber dann bleibt er liegen.

18:38 Deutschland bringt in Unterzahl den zusätzlichen Feldspieler.

18:37 6:3, frecher Siebenmeter von Jang. Dreher.

18:37 Diesmal setzt er sich durch, scheitert an Wolff, wird dabei aber gehalten. Siebenmeter und eine Zeitstrafe für einen Stoß von Pekeler. Geht in Ordnung.

18:36 Viel Bewegung bei den Koreaner im Rückraum, aber am Kreis kann sich Kim gegen Wiencek nicht durchsetzen.

18:36 Strobel wirft mal selbst, aber da kann Park seine erste Parade feiern.

18:35 Wolff pariert einen eher harmlosen Rückraumwurf.

18:35 Die Deckung steht durchaus offen. Pekeler etwas vorgezogen.

18:35 Die Deutschen machen das bisher gut. In der Deckung dürfen sie sich nicht zu sehr locken lassen, können aber durchaus offensiv stören. Genau diese Balance spricht Prokop in der Auszeit an.

18:34 Timeout der Koreaner.

18:34 Pekeler fängt ein Kreisanspiel ab. Gegenstoß, Gensheimer, drin.

18:33 5:2, die Koreaner sind wieder vollzählig.