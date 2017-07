14. von 71 Runden

14. Rd. Massa und Stroll sind bislang sehr stark, beide sind schon in die Top Ten reingefahren.

14. Rd. Hülkenberg fährt ein sehr dezentes Rennen bislang, da geht wenig. Er dümpelt auf Platz 14 herum, und das bei bereits zwei Ausfällen vor ihm.

13. Rd. Räikkönen hat Probleme mit dem Antrieb, er diskutiert mit seiner Box.

13. Rd. Fünf Ausfälle in sieben Rennen, Wahnsinn. Und auf der Tribüne hier sitzen 12.000 orange gekleidete Holländer. Bitter, bitter.

12. Rd. Red-Bull-Motorsportchef Horner tröstet Verstappen am Kommandostand. Die Saison ist bislang wirklich der Horror für ihn.

12. Rd. Bottas zieht vorne weiter weg, fünf Sekunden hat er schon rausgefahren auf Vettel.

11. Rd. Wird Verstappen und Alonso auch nicht trösten. Vor allem den Niederländer nicht, der vor dem Rennen noch meinte, dass er in dieser Saison schon viele Punkte verschenkt hat.

10. Rd. Kwjat bekommt schonmal eine Durchfahrtsstrafe, der Russe hat ja Alonso und Verstappen das Rennen vermasselt.

10. Rd. Aber Bottas hatte 0,2 Sekunden Reaktionszeit, das könnte also auch alles so gerade noch okay sein.

9. Rd. Vettel fragt nach dem möglichen Frühstart, er kam dermaßen langsam weg, dass es bei Bottas wirklich danach aussah.

9. Rd. Grosjean war ja auch mal so ein Crashpilot wie Kwjat, aber der scheint ruhiger geworden zu sein.

8. Rd. Und Hamilton geht locker vorbei.

8. Rd. Hamilton greift Grosjean an!

7. Rd. Bottas legt derweil eine schnellste Runde nach der anderen hin.

7. Rd. Bottas hat vorne drei Sekunden auf Vettel rausgefahren - noch hat die Jury nicht entschieden, was mit seinem Start ist. Kann das so schwer sein?

6. Rd. Hamilton macht einen Platz gut, er drängt sich innen sehr schön an Perez vorbei.

6. Rd. Die Jury untersucht auf jeden Fall gerade den Start von Bottas, der wirklich sehr schnell vom Start wegfuhr.

5. Rd. Keine gute Nachrichten für Bottas - ihm droht eine Durchfahrtsstrafe für einen Frühstart.

5. Rd. Kwjat hat Alonso rausgedreht, und der sagt: \"Sind wir hier beim Bowling?\"

4. Rd. Alonso ist stinksauer, er wurde so hart von der Strecke geschubst, da war mal wieder Kwjat beteiligt, der alte Crashmeister.