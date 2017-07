36. von 51 Runden

35. Rd. Ricciardo ist dran an Magnussen - und vorbei! Der Australier ist als 19. gestartet und jetzt schon Siebter!

35. Rd. Bottas ist auch auf den neuen Reifen superschnell! 1:31,122 min. in Runde 34.

34. Rd. Alonso funkt entnervt: "No Power!" Der Spanier muss erneut aufgeben. Und dabei waren bei ihm so viele Teile erneuert worden, dass er 30 Startplätze nach hinten versetzt worden war. Hondas Engagement in der Formel 1 ist weiter schwierig, auch Toyota hat sich damals alles andere als leicht getan. Schwieriges Terrain, für die japanische Motorenhersteller.

34. Rd. Auch Ricciardo hat neue Gummis drauf und ist aktuell Zehnter.

33. Rd. Zwischen Vettel und Verstappen!

32. Rd. Wo kommt er zurück?

32. Rd. Bottos muss jetzt zum Reifenwechsel.

31. Rd. Bottas liegt 5,5 Sekunden hinter Hamilton, Räikkönen hat fast neun Sekunden Rückstand auf seinen finnischen Landsmann. Dann folgt Vettel, er ist weitere fünf Sekunden zurück.

30. Rd. Klar, das sind Überrundungen im Spiel. Aber Wehrlein ist im Sauber etwa sechs (!) Sekunden langsamer pro Runde als die Spitze. Mit so einem Auto bist du einfach chancenlos ...

30. Rd. Verstappen hat inzwischen fast acht Sekunden Rückstand auf Vettel.

30. Rd. Doppelführung Mercedes, allerdings war Bottas noch nicht an der Box.

30. Rd. Und schon ist der Spanier vorbei.

29. Rd. Pascal Wehrlein liegt vor seinem Teamkollegen und aktuell auch vor Alonso, aber das dürfte sich bald erledigt haben. Der McLaren ist pro Umlauf fast anderthalb Seklunden schneller als der Sauber.

29. Rd. Kwjat war kurz in der Box - zum dritten Mal in diesem Rennen.

28. Rd. Räikkönen funkt in die Box, dass sich etwas im unteren Monocoque gelöst habe und gegen sein Bein schlagen würde.

27. Rd. Räikkönen fährt die schnellste Rennrunde: 1:31,903 min.

26. Rd. Durch seinen Stopp ist Hülkenberg auf Rang acht zurückgefallen - Ricciardo und Vandoorne waren aber noch nicht beim Service an der Box.

26. Rd. Hamilton kommt knapp vor Bottas aus der Box - der Finne macht natürlich etwas Platz, das ist teamtaktisch auch völlig o.k. aus unserer Sicht.

26. Rd. Hammer: Hamilton stand beim Stopp nur sagenhafte 2,3 Sekunden!

26. Rd. Natürlich nur, wenn nix mehr passiert.