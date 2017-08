2. von 44 Runden

2. Rd. Perez hat Plätze verloren und ist nur noch Elfter.

2. Rd. Und Alonso ist wieder vorbei - und Ocon wollte auch angreifen! Aber Hülkenberg verteidigt immerhin Rang acht.

2. Rd. Hülkenberg holt sich seinen Platz zurück und ist wieder Siebter.

1. Rd. Hülkenberg hat einen Rang verloren, hinter ihm folgen Ocon und Magnussen.

1. Rd. Was für ein Start von Alonso!

1. Rd. Alonso ist auf Rang sieben vorgefahren!

1. Rd. Hamilton verteidigt Platz eins, Räikkönen ist weiter Vierter.

1. Rd. Vettel ist daneben!

1. Rd. Vettel ist dran an Hamilton!

1. Rd. Der Start ist frei!

Die Fahrer erreichen die Startaufstellung - gleich geht's los!

Hamilton hat sich in der Einführungsrunde verbremst und seinen Vorderreifen leicht beschädigt.

Die ersten Neun fahren auf den den ultrasoften Reifen los, Alonso auf Rang zehn ist der erste der Fahrer, die mit neuen ultrasoften losfahren.

Die Autos sind in der Einführungsrunde auf der über sieben Kilometer langen Strecke!

Im Qualifying war Red Bull klare dritte Kraft, aber dann kam auch schon Nico Hülkenberg im Renault, der eine hervorragende siebte Zeit erreichte!

Zwischen 40.000 und 70.000 holländische Fans sollen heute in Spa sein - eine irre Kulisse! Und das alles nur wegen Youngster Max Verstappen!

Angeblich soll er für ein Jahr unterschreiben, 2018 laufen viele Verträge aus, dann wird offenbar komplett neu gemischt.

Einzig Fernando Alonso scheint schon mal auf bestem Weg zu sein, sein Cockpit für die neue Saison sicher zu haben: bei Williams.

Viel ist in dieser Hinsicht nicht passiert in der Sommerpause - was ungewöhnlich ist. Normalerweise sortiert sich um diese Zeit das Fahrerfeld für die neue Saison.

Denn das bedeutet nicht nur für den viermaligen Weltmeister und Ferrari größtmögliche Kontinuität in der Zusammenarbeit, sondern es bedeutet auch: Jetzt ist das Fahrerkarussel für die neue Saison in Sch2wung gekommen!