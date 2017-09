Vor dem Start

So, es geht auf die Aufwärmrunde - und Alonso kommt gleich mal ganz schwer in die Gänge. Aber er fährt dann doch los.

Eine Information müssen wir noch kurz korrigieren: Grosjean muss doch von ganz hinten starten. Er steht also gemeinsam mit Alonso in der letzten Startreihe.

Und sie warten bereits sieben Jahre, Fernando Alonso im Jahr 2010 war der letzte Rote, der hier gewonnen hat.

Die Ferrari-Fans hier im Ferrari-Land müssen also vermutlich weiter warten, bis sie hier endlich mal wieder einen roten Sieger feiern können.

Und Vettel muss aufpassen: Er hat seinen Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung fast schon verspielt. Sieben Zähler Puffer hat er nur noch auf Verfolger Hamilton.

Sebastian Vettel war nach dem Qualifying Achter, rutschte durch die Strafen aber bis auf den sechsten Platz vor. Auch das ist aber natürlich eine krasse Enttäuschung.

All diese Strafen haben so einen Einfluss, dass der Mann, der sein Auto sofort und ohne langes Zögern in die Leitplanken setzte, nicht mal hinten startet: Romain Grosjean ist sogar nur Siebtletzter.

Alsonsos Update kostet 35 Startplätze - da hat er richtig Glück, dass es nur 20 Fahrer gibt...

Gleich sechs Fahrer hat es erwischt nach dem Austausch von Antriebseinheiten - oder, wie im Fall von Fernando Alonso, sogar nach einem kompletten Motoren-Update.

Stroll war gestern allerdings nur Dritter, doch Max Verstappen war einer der vielen Fahrer, die strafversetzt wurden.

Stroll hat hinter sich die Herren Esteban Ocon und Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ist nur Sechster.

Dass Lewis Hamilton vorne steht, ist jetzt nicht die große Überraschung, aber die erste Startreihe komplettiert tatsächlich Lance Stroll im Williams.

Eine Verschiebung wegen Regens jagte da die nächste, die Strecke stand unter Wasser - und entsprechend chaotisch liest sich auch die Startaufstellung.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Der Himmel ist blau. Das muss man betonen, wenn man gestern Zeuge dieses ziemlich verrückten Qualifyings war.

Hallo, liebe Formel-Fans! Der Rennzirkus macht Station in Italien. sportschau.de begrüßt Sie hiermit ganz herzlich zu einem hoffentlich hochspannenden Rennen!