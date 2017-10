26. von 56 Runden

26. Rd. Ocon wollte außen vorbei - aber dann wurde es zu eng. Die Reifen berühren sich, Ocon dreht sich. Aber er kann noch weiterfahren.

26. Rd. Oje. Ocon hat so schön aufgeholt, jetzt hat er sich bei einem Manöver gegen Sainz von der Strecke gedreht!

25. Rd. Und Ocon steht neben der Strecke!

25. Rd. Vettel ist im Sekundenfenster! Kommt bald der Angriff gegen Bottas?

25. Rd. Sainz und Ocon kämpfen aktuell um den achten Platz - Ocon war ja schon an der Box.

25. Rd. Es könnte hier auch nochmal von oben spannend werden - die Wolkendecke zieht sich zu...

24. Rd. Bottas fuhr zuletzt fast eine Sekunde auf Vettel pro Runde. Trotzdem ist das Überholen hier nicht einfach, am besten geht es in Kurve 1 und Kurve 15.

24. Rd. Bottas muss natürlich als Hamiltons Teamkollege alles tun, um Vettel zu blockieren. Das wird hochinteressant jetzt.

24. Rd. Und Vettel nähert sich jetzt so langsam Bottas an. Platz fünf ist also noch keineswegs des Ende der großen Jagd.

23. Rd. Vettel und Verstappen fahren ungefähr die gleichen Zeiten, Vettel hat aber die härteren Reifen.

23. Rd. Ausgefallen ist bislang nur Räikkönen, und das ja auch schon vor dem Start.

22. Rd. Die Top-Acht waren alle noch nicht an der Box, ebenso Wehrlein und Ericsson.

22. Rd. Wobei: Schwer gebeutelt hat sich der Niederländer natürlich auch sehr fot selbst mit viel zu waghalsigen Manövern - wie zuletzt ja auch in Singapur.

22. Rd. Verstappen hat vorne fast neun Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Sieht endlich mal gut aus für den in dieser Saison so schwer gebeutelten Niederländer.

21. Rd. Fair Platz gelassen von Perez. Ein Manöver unter echten Sportsleuten.

21. Rd. Vettel ist vorbei!

21. Rd. Jetzt kommt der Angriff!

21. Rd. Vor allem beim Anbremsen der Kurven kommt Vettel extrem nah.

20. Rd. Gleich kommt der Angriff des Ferrari - es geht schon um Platz fünf!

20. Rd. Vettel kommt ganz nah an Perez heran!