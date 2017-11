17. von 55 Runden

17. Rd. Magnussen macht hinten weiter Plätze gut, er ist an Hartley vorbeigezogen und liegt jetzt auf Rang 16.

16. Rd. Auch Räikkönen holt sich neue Reifen, damit ist Hülkenberg jetzt schon Fünfter.

16. Rd. Gute Nachrichten für Hülkenberg: Er hat inzwischen 6,4 Sekunden Vorsprung auf Perez rausgefahren. Stand jetzt war es also besser, die Strafe zu schlucken als den Platz freiwillig wieder abzugeben.

15. Rd. Verstappen kommt zurück auf die Strecke, er reiht sich auf der neun wieder ein.

15. Rd. Bei Red Bull kommen die Mechaniker an die Strecke, es gibt den ersten Stopp von Verstappen.

14. Rd. Zwischen allen Fahrern im Vorderfeld außer eben Massa und Alonso liegen aber teilweise deutlich mehr als zwei Sekunden, alle schonen also im ersten Renndrittel Reifen und Motoren, keiner läuft hier Gefahr zu überhitzen.

13. Rd. In den Top-Neun ist das Rennen weiterhin eine Art Warm-up: Keine Überholmanöver, nicht mal Versuche sind derzeit zu bestaunen.

13. Rd. Massa schlägt zurück, dank DRS überholt er den Spanier und liegt nun wieder auf der Zehn.

12. Rd. Stroll hat jetzt aber offenbar erstmal genug - er geht an die Box.

12. Rd. Stroll und Grosjean unterhalten hier weiterhin die Fans - Platztausch und gleich wieder retour, ein toller Fight.

11. Rd. 151 Führungsrunden hat Bottas nun inzwischen eingeheimst - damit ist er gerade im Moment an Heinz-Harald Frentzen vorbeigefahren.

11. Rd. Gut möglich, dass Vettel schon so langsam an einen Undercut denkt. Irgendwas muss er auf jeden Fall riskieren, wenn er mehr als den dritten Platz erreichen will.

11. Rd. Vettel kann Hamilton mittlerweile nicht mehr folgen, es liegen bereits 3,3 Sekunden zwischen den beiden.

10. Rd. Und auch im Duell der Altmeister tut sich was! Alonso zieht innen an Massa vorbei und holt sich aktuell den einen Punkt für Platz zehn.

10. Rd. Strolls Ausdauer im Duell mit Grosjean hat sich einstweilen gelohnt, der Kanadier zieht am Franzosen vorbei.

9. Rd. Magnussen hat seinen Dreher inzwischen ganz gut weggesteckt, er hat immerhin den letzten Platz an Ericsson weitegereicht.

9. Rd. Insgesamt tut sich bislang unglaublich wenig in Sachen Überholmanöver. Wehrlein liegt aktuell auf der 17.

8. Rd. Bottas setzt sich vorne jetzt etwas ab, er hat knapp zwei Sekunden auf Hamilton herausgefahren. Oder der lässt dem Finnen knapp zwei Sekunden Vorsprung - das muss jeder für sich selbst entscheiden.

8. Rd. Aber daran sieht man eben auch, dass das hier alles Sportler sind. Die haben alle keine Lust, hier beim Saisonfinale nur ein bisschen spazieren zu fahren.

7. Rd. Stroll und Grosjean geben es sich da ordentlich - auch wenn es nur um Platz 13 und 14 geht.