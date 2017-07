Gefahren: 9. Runde

9. Rd. Green gibt mächtig Gas und räumt das Feld von hinten auf.

7. Rd. Paffett und Glock liefern sich einen heißen Kampf.

6. Rd. Es wird ein bisschen dauern bis wir hier einen Eindruck bekommen, wer wirklich vorne ist.

5. Rd. Das Feld ist jetzt bunt durchgemnischt. Ekströms Wechsel hat ziemlich lange gedauert.

3. Rd. DRS kann ab sofort benutzt werden.

3. Rd. Glock und Wittmann wechseln auch schon.

2. Rd. Interessante Strategie sofort die Reifen zu wechseln.

1. Rd. Auer, Blomqvist, Farfus, Green Engel sind alle sofort in die Box zum Reifenwechsel gefahren.

1. Rd. Blomqvist ist nur noch Sechster.

1. Rd. Wickens gewinnt den Start deutlich, Spengler zieht nach und sichert sich Platz 2.

Auf geht’s.

Die Rennwagen haben ihre Startposition eingenommen.

Heute wurden keine Gewichte verändert, weil alle drei Marken am Samstag Regenreifen aufgezogen hatten: Die Audis starten mit 1122,5 kg, BMW mit 1117,5 kg und Mercedes mit 1122,5 kg.

Die Rennwagen sind schon bereit, die Fahrer begeben sich auf die Einführungsrunde.

Der Meisterschaftführende Mattias Ekström ist auf Platz fünf vorgefahren. Lucas Auer (6.), Maxime Martin (7.), Mike Rockenfeller (8.), Timo Glock (9.) sowie Rene Rast (10.) komplettieren die Top-10.

Das Feld liegt also sehr eng beieinander. Wer am Norisring allerdings am Start vorne ist, der hat deutliche Vorteile. Denn überholen ist auf diesem Kurs besonders schwer.

Vortagessieger Bruno Spengler startet ebenfalls aus der zweiten Reihe von Platz vier.

Im Qualifying lag wieder ein BMW vorne. Tom Blomqvist ist der Polesetter. Dahinter folgt mit lediglich 0,004 Sekunden Abstand Robert Wickens im Mercedes. Nico Müller (Audi) folgt mit 0,037 Sekunden im Audi.

Denn die Strecke ist trocken. Das dürfte für mehr Ausgeglichenheit sorgen.

Gestern war die Sache ja recht eindeutig. BMW fuhr der Konkurrenz recht souverän davon. Bruno Spengler und Maxime Martin waren zu schnell für die Konkurrenten. Vor allem auf nassem Untergrund waren sie zu gut. Mal sehen wie es heute aussehen wird?