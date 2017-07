10. von 30 Runden

10. Rd. Und Wittmann bleibt dran, obwohl er da von Glock eben auch ordebntlch weit rausgedrängt wurde. Gekuschelt wird hier heute nicht!

10. Rd. Also kein friedliches Hintereinanderherfahren der beiden BMW - das ist gut so!

10. Rd. Glock greift Wittmann an - und er geht vorbei!

10. Rd. 40:00 Minuten noch auf der Uhr - Wickens ist auf Platz fünf derzeit der beste aus der Mercedes-Fraktion.

9. Rd. Vorne aktuell weiter die beiden Audis von Rast und Rockenfeller, dahinter kommen die BMW von Wittmann und Glock.

9. Rd. Müller bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe, die er für einen Frühstart kassiert. Die kann er beim Boxenstopp absitzen, er muss also nicht extra dafür reinkommen.

9. Rd. Auer, der erste Verfolger von Ekström in der Gesamtwertung, dümpelt aktuell auf der elf herum, Ekström ist jetzt schon an Müller vorbei und zurück in den Top Ten.

8. Rd. Ekström pflügt sich nach seinem Stopp jetzt wieder durch das Feld, er liegt schon wieder auf der Elf.

7. Rd. Martin und Mortara hatten den ganz frühen Stopp gewählt, sie liegen weit hinten. Nur Farfus mit seinem Defekt trennt sie noch von den beiden letzten Plätzen.

7. Rd. Neun Fahrer waren schon an der Box, also genau die Hälfte des Feldes.

7. Rd. 46:00 Minuten: Rast fährt vorne völlig unbeeindruckt - wenn er das durchzieht, zählt er endgültig zu den ganz großen Titelkandidaten dieser Saison. Und das als Rookie!

5. Rd. Es war aber auch extrem waghalsig von Farfus, in diese Mini-Lücke hineinstoßen zu wollen. Und Rockenfeller durfte ja einmal die Richtung wechseln - aber er muss ihm natürlich etwas Straße übriglassen.

5. Rd. Keine Konsequenzen für Farfus und Rockenfeller, Rocky bekommt aber eine Verwarnung, weil er Farfus die Tür zugemacht hat.

5. Rd. Wittmann hat sich durch die Probleme bei Farfus und Ekström jetzt schon auf die drei vorgearbeitet - er ist einer der Gewinner des bisherigen Rennverlaufs.

4. Rd. Ekström geht an die Box, er muss jetzt natürlich was riskieren.

4. Rd. Rockenfeller hält die zweite Position, aber Farfus fällt jetzt immer weiter zurück.

3. Rd. Heftiges Manöver zwischen Rockenfeller und Farfus, der sein Auto offenbar schwer beschädigt hat. Die rechte Radaufhängung scheint kaputt zu sein.

3. Rd. Farfus greift Rockenfeller an - der nächste Crash!

2. Rd. 52:00 Minuten noch auf der Uhr, Ekström ist nach dem Rempler von Glock aus den Top Ten herausgefallen.

2. Rd. Rast setzt sich vorne ab, hat schon mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Rockenfeller und Farfus.