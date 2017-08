9. von 38 Runden

8. Rd. Das wird interesaant, wenn Rast nachher an die Box kommt - bleibt er dann vor Ekström?

8. Rd. Engel ist jetzt auch an der Box, damit Rast schon auf der Drei.

8. Rd. 44 Minuten noch auf der Uhr: Wittmann und Rockenfeller beherrschen vorne die Szene.

7. Rd. Für Rast läuft es nach seinem Aussetzer am Start inzwischen prima - er ist schon auf der vierten Position.

7. Rd. Da braucht die Rennleitung dann vielleicht doch nicht groß einzuschreiten: Green und Wickens haben sich quasi selbst schon bestraft.

6. Rd. Wickens muss also auch an die Box, ständig Bewegung an der Spitze.

6. Rd. Wickens hat auch etwas abbekommen bei dem Crash - Wickens hat einen Plattfuß.

5. Rd. Ekström war schon auf die Vier vorgefahren, jetzt ist er aber auch an der Box.

5. Rd. Was ist denn hier heute los? Green dreht sich von der Strecke - das wird sich die Rennleitung sicher gleich nochmal anschauen.

5. Rd. Wickens und Green rauschen da ineinander!

4. Rd. Green kommt da sehr unvorsichtig vom Reifenwechsel zurück in die Spur - da droht eine Strafe wegen Unsafe Release.

4. Rd. Blomqvist hat inzwischen eine neue Tür und ist zurück im Rennen.

3. Rd. 50 Minuten noch auf der Uhr - plus eine Runde.

3. Rd. Wittmann ist jetzt als einziger BMW vorne, die schöne Ausgangslage vom Strat mit einem Trio an der Spitze ist passé.

3. Rd. Wittmann ist jetzt als einziger BMW vorne, die schöne Ausgangslage vom Strat mit einem Trio an der Spitze ist passé.

3. Rd. Wickens und Green wechseln auch schon die Reifen, viel los so früh an der Box.

2. Rd. Wittmann vorne vor Rockenfeller und Wickens, dahinter Engel und Green.

2. Rd. Auch Farfus ist raus aus der Spitzengruppe - er geht schon an die Box zum Reifenwechsel.

1. Rd. Rast ist auch weit zurückgefallen beim Start, er ist Elfter!

1. Rd. Glock ist dadurch schon auf der 16 - Martin und Blomqvist sind die Leidtragenden.