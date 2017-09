14:44 Tadda, Schröder, Benzing, Voigtmann und Barthel bilden wie in Spiel eins die Starting Five der Deutschen.

14:43 Die Refs kommen aus Spanien, Albanien und Serbien. Gleich geht's los hier!

14:43 Zum vierten Mal nacheinander startete die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes beim 75:63 gegen die Ukraine mit einem Erfolg in die EM. 2013 und 2015 gab es nach einer dann folgenden Niederlagenserie jedoch jeweils das frühe Aus.

14:42 Angeführt wird Georgien von Tornike Shengelia, Teamkollege von Johannes Voigtmann beim spanischen Topclub Baskonia. Dazu ist auch NBA-Center Sasa Patschulia unter den Körben ein unangenehmer Gegner.

14:42 Bei seinen bisherigen drei EM-Teilnahmen ist Georgien noch nie unter die besten Zehn gekommen. Doch in Tel Aviv bestätigte das Team seine starke Vorbereitung.

14:41 So, wir hören die Hymnen in Tel Aviv, es wird so langsam ernst. Leider ist die Halle erneut ziemlich leer.

14:40 Beim Training am Freitagnachmittag präsentierten sich alle zwölf Spieler fit. Auch Kapitän Robin Benzing bleibt trotz der Geburt seiner Tochter Ainhoa bei der Mannschaft. "Ich hoffe, dass meine Mannschaft auch etwas beflügelt davon ist und dass ich meine positive Energie abgeben kann und wir das Spiel gewinnen", sagte der 28-Jährige.

14:39 Bei den Georgiern überzeugte gegen Litauen vor allem Shengelia mit 29 Punkten, ihn und auch Dixon gilt es von der Defense unter Kontrolle zu bringen.

14:38 Schröder war ja im ersten Spiel gegen die Ukraine genau der Anführer, der er als Star der Atlanta Hawks auch sein sollte: 32 Punkte, fünf Rebounds und sieben Assists waren die Zahlen seiner Gala.

14:37 "Was sie gegen Litauen gezeigt haben, hat uns ganz und gar nicht überrascht, analysierte Coach Chris Fleming. "Sie spielen gut zusammen, sie haben richtig gute große Leute", lobt auch Top-Star Dennis Schröder.

14:36 Es ist also durchaus Vorsicht geboten, und der deutsche Trainer Chris Fleming hat auch Respekt vor dem Gegner hier in Tel Aviv.

14:36 Georgien - da denkt man vermutlich nicht gleich an eine große Basketball-Nation. Bei Litauen, einem weiteren Gruppengegner, schon eher. Aber eben diese Litauer haben ihr erstes EM-Spiel gegen Georgien verloren.

14:34 Hallo und einen schönen Samstag, liebe Basketballfreunde! Ihr sportschau.de-Team begrüßt Sie ganz herzlich zum zweiten EM-Auftritt der deutschen Herren - es geht gegen Georgien.