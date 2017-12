Fußball-WM 2018 | 01.12.2017

Auslosung der Gruppen

16:34 Argentinien spielt in Gruppe D.

16:34 Frankreich wird Kopf der Gruppe C.

16:33 Portugal geht in Gruppe B.

16:32 Es geht los. Die erste Kugel wird gezogen. Allerdings ohne Überraschung. In der einzigen Roten Kugel ist nämlich der Name Russland. Damit ist der Gastgeber Gruppenkopf in Gruppe A - und wird das Eröffnungsspiel bestreiten.

16:31 Die Töpfe werden jetzt nach und nach gezogen. Dabei wird den Gruppenköpfen jeweils eine Gruppe (A-H) zugelost.

16:30 So langsam wird es dann tatsächlich ernst. Gary Lineker erklärt das Losprozedere.

16:29 Und jetzt kommt Gary Lineker! Mit dabei auch Mario Komandnaja, eine bekannte russische Fernsehmoderatorin.

16:27 Neben Diego Forlan und Laurent Blanc ist das u.a Diego Maradona.

16:26 Jetzt werden die Lospaten präsentiert - mit je einem Vertreter aller bisherigen WM-Sieger, sowie einem russischen Vertreter.

16:24 Der nächste Einspieler - mit Bildern aller Weltmeisterschaften. Die Folklore-Showeinheit ist damit also doch schneller vorbei als gedacht. Wir hoffen immer noch, so bald wie möglich Gary Lineker zu sehen.

16:23 Vier Minuten und kein Ende in Sicht. Das sage ich jetzt völlig wertfrei.

16:22 Die Vorstellung heute dürfte ein Vorgeschmack sein auf die Eröffnungsfeier im nächsten Jahr. Ob das jetzt bedeuten soll, dass Sie sich darauf freuen können oder Sie das als Warnung verstehen, das sei jedem selbst überlassen.

16:19 Die Show geht weiter, mit einer Folklore-Tanzgruppe. Mit Fußball hat das wenig zu tun. Dazu kommen wir dann noch.

16:17 Jetzt wird's spannend. Miroslav Klose kommt auf die Bühne - mit dem WM-Pokal in der Hand. "Welcome Miroslav", wird der WM-Rekordtorschütze begrüßt und gefragt, wie er die Show bislang fand. Kloses sehr unemotionale Antwort: "Ja, war sehr schön".

16:15 Aber eigentlich waren wir ja beim Thema Polen: Das Team um Kapitän Robert Lewandowski wird also aktuell noch vor Spanien und England gelistet, die sich beide in Lostopf 2 befinden. Genau an dieser Stelle kommt dann das Thema mit der "schweren" Gruppe ins Spiel. Beide Teams sind mögliche Vorrundengegner von Deutschland.

16:13 Wir haben uns zu früh auf Lineker gefreut. Nach einem kurzen Einspieler mit Szenen vom Confed Cup letzten Sommer folgt jetzt eine Gesangseinlage einer russischen Sängerin. Name unbekannt.

16:11 Kommen wir nochmal auf die möglichen "Todesgruppen" zu sprechen. Schuld daran ist das Setzsystem der FIFA. Danach gehören zu den acht Gruppenköpfen, also jenen Teams, die in Lostopf 1 zu finden sind, neben Deutschland auch Gastgeber Russland sowie Außenseiter Polen. Letzteres Team findet sich aktuell auf Rang 7 der Weltrangliste wieder. Das hat verschiedene Gründe, hängt aber vor allem mit den Regeln bei der Zusammensetzung der Weltrangliste zusammen. So verzichtete Polen beispielsweise im entscheidenden Moment auf (unwichtige) Testspiele.

16:10 Gary Lineker wird gleich die Moderation übernehmen - dann kann die Show ja richtig losgehen!

16:09 Putins Rede ist vorbei (Er hat ein "großartiges Turnier" versprochen). Es folgt Infantino. Immer wieder schwenken die Kameras auch ins Publikum. Neben zahlreichen Funktionären, den Nationaltrainern und Verbandsvertretern sind auch viele Ex-Fußballstars zu Gast. Diego Maradona, Ronaldo, Ronaldinho - um nur drei davon zu nennen.

16:05 Im Vorfeld einer solchen Auslosung wird gerne mal davon gesprochen, dass der DFB-Elf eine "Hammer-Gruppe" oder "Todes-Gruppe" droht. Übersetzt man das mal und spricht von einer "schweren" Gruppe, dann muss man festhalten: Das ist durchaus möglich.