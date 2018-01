18:18 Zweiter Angriff, die Slowenen gehen in Führung.

18:16 So, kurze Bildstörung, jetzt geht's richtig los.

18:15 Die Partie in Zagreb hat begonnen.

18:15 "Wenn wir die schnellen Mittelleute der Slowenen in den Griff kriegen, werden wir keine Probleme bekommen", sagt Teammanager Roggisch.

18:11 Die Slowenen dürften bei der Gruppenauslosung ziemlich geflucht haben. Sie warten ja seit mehr als zwölf Jahren auf einen Sieg gegen Deutschland. Seither gingen zwölf der 13 Duelle verloren, einmal gab es ein Remis. Das nebenbei, während gerade die Hymnen gespielt werden.

18:10 Heinevetter werde auch noch seine Anteile bei diesem Turnier kommen, sagt Dominik Klein.

18:09 Und Wolff steht wieder in der Anfangsformation. "Ein klares Zeichen, dass er Wolff favorisiert", sagt Experte Klein. Man müsse jetzt aber nicht ein Fass aufmachen, dass es eine klare Nummer eins und eine Nummer zwei gibt, nämlich Silvio Heinevetter, so Klein.

18:07 Personell kann Trainer Prokop aus dem Vollen schöpfen. Auch der gegen Montenegro überragende Torwart Andreas Wolff hat sich trotz einer Fußverletzung fit gemeldet.

18:05 Es könnte also aggressiv werden und ein bisschen schmutzig am Kreis zugehen in dieser Partie. "Aber die deutsche Abwehr wird stabil stehen", glaubt Sportschau-Experte Dominik Klein.

18:04 Und es wird laut werden, heute in der Zagreber Halle. Die Slowenen, die schon gegen Mazedonien für ordentlich Stimmung sorgten, werden auch heute die Halle voll machen und ihre Mannschaft unterstützen, mit allem, was sie haben.

18:02 Zumal die Slowenen heute alles in dieses Spiel gegen die Deutschen reinschmeißen werden. Eine weitere Niederlage nach der Pleite gegen Mazedonien zum Auftakt würde schon das Ende aller Medaillenträume bedeuten. "Wir müssen am oberen Level agieren, um sie zu schlagen", sagt Bundestrainer Prokop.

18:00 Herzlich willkommen, liebe Handball-Freunde, zum zweiten Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser EM. Nach dem furiosen Auftakt gegen Montenegro darf man optimistisch sein, dass auch heute gegen Slowenien wieder ein Sieg herausspringt. Doch so leicht wie zum Auftakt wird es sicher nicht. Die Slowenen dürften ein echter Prüfstein für die Deutschen werden.

