18:47 24. Minute: Die Deutschen vorne jetzt wesentlich konsequenter. Gensheimer sorgt wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung.

18:46 Trainer Raul Gonzales bliebt sich treu und lässt permanent den Torwart im Angriffsmodus draußen, obwohl es deswegen schon zwei Treffer ins leere Tor gegeben hat.

18:45 Fünf Deutsche Tore in Serie, jetzt mal wieder der Gegner mit einem Lebenzeichen.

18:44 Und Wiencek nutzt das gleich mal humorlos aus - 10:7.

18:43 Zwei Minuten gegen Mazedonien wegen eines Wechselfehlers.

18:43 20. Minute: Die Abwehr ist stabiler, Wolff kommt in Fahrt und vorne passt auch alles irgendwie besser.

18:41 Auf der anderen Seite bringt Weinhold den Ball irgendwie über die Linie. Erstmals eine Zwei-Tore-Führung.

18:41 Glück für Deutschland: Mazedonien mit zwei Lattentreffern in Serie.

18:40 Und jetzt endlich mal die Führung für Deutschland.

18:39 Hinten feuern sie sich jetzt gegenseitig an, immer wenn sie einen Angriff der Mazedonier vereiteln.

18:39 18. Minute: Gensheimer trifft zum 7:7.

18:38 Siebenmeter für Deutschland und die Chance zum Ausgleich.

18:38 Wolff kommt in Fahrt. Wichtig, dass er die Hammerwürfe aus dem Rückraum jetzt pariert.

18:37 Fäth mit seinem ersten Tor, er sorgt für Gefahr aus der zweiten Reihe.

18:36 16. Minute: Vom Ergebnis her sieht es wieder freundlicher aus, Deutschland ist dran.

18:35 Prokop nimmt die erste Auszeit.

18:34 Gensheimer legt nach, schöner Konter.

18:34 Jetzt haben die Deutschen mal wieder einen Ball abgefangen, und das ist dann auch gleich ein Tor - denn das ist bei Mazedonien ja verwaist.

18:33 14. Minute: So ganz ist er aber eben doch nicht zu halten. da setzt er sich mal eben wieder gegen zwei Deutsche durch - Stoilov trifft erneut.

18:30 So langsam bekommen die Deutschen auch die Urgewalt Stojanche Stoilov am Kreis in den Griff.