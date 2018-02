Fußball, Europa League | 23.02.2018

Auslosung Achtelfinale

13:00 Bei der Auslosung gilt: Das zuerst gezogene Team hat Heimrecht. Es gibt keinerlei Lostöpfe und Setzlisten.

13:00 Die Spiele des Achtelfinals finden am 8. März und am 15. März 2018 statt, jeweils ab 19 Uhr oder ab 21:05 Uhr.

12:59 Es gibt also einige attraktive und auch schwierige Lose: Der AC Mailand wäre vielleicht sportlich kein so schwieriges Los wie Atlético Madrid, hätte aber einen klangvollen Namen.

12:58 Im Wettbewerb vertreten sind noch RB Leipzig, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Olympique Lyon, Lazio Rom, Sporting Lissabon, Zenit St. Petersburg, ZSKA Moskau, Lokomotive Moskau, Dynamo Kiew, Viktoria Pilsen, Athletic Bilbao, FC Salzburg, Arsenal, Olympique Marseille und der AC Mailand.

12:56 Ansonsten wird frei gelost, ein Spiel der beiden Bundesliga-Mannschaften Borussia Dortmund RB Leipzig ist also möglich. In der vergangenen Saison trafen Mönchengladbach und Schalke im Achtelfinale aufeinander.

12:55 Es gibt bei der Auslosung nur eine Regel: Wegen des Krieges in der Ostukraine dürfen keine russischen Teams (Zenit St. Petersburg, ZSKA Moskau und Lokomotive Moskau sind noch dabei) auf den letzten ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew treffen.

12:52 Dortmunds Trainer Peter Stöger könnte ein zweites Mal in dieser Saison auf Arsenal treffen - er hat bereits mit dem 1. FC Köln in der Gruppenphase gegen die Gunners gespielt.

12:49 Eine spannende Frage: Spielt RB Leipzig gegen Red Bull Salzburg? Vor der Saison war diskutiert worden, ob beide vom Getränkehersteller offiziell unterschiedlich unterstützten Vereine in den europäischen Klubwettbewerben starten dürfen. Die UEFA gestattete beiden die Teilnahme, Red Bull Salzburg tritt aber offiziell als "FC Salzburg" an. Ein direktes Duell beider Klubs würde die Diskussion um die Einflussnahme wieder in den Fokus rücken.

12:47 Hallo zusammen, gleich geht es los in Nyon mit der Auslosung des Achtelfinals in der Europa League. Mit im Lostopf sind Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Bundesliga.