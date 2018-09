36. von 61 Runden

36. Rd. Perez fährt inzwischen wieder - aber weit hinter dem Feld her.

36. Rd. Und die Zeitlupe zeigt nochmal, was das für ein unheimlich hohles Manöver von Perez war. Da hatte sich wohl soviel Wut aufgestaut, dass er dann einfach mal voll in Sirotkin gekracht ist.

35. Rd. Sirotkin fällt hinter Hülkenberg zurück.

35. Rd. Perez muss an die Box, da ist was kaputtgegangen.

35. Rd. Und gleich die große Frage: Muss das Safety Car kommen?

34. Rd. Wieder Perez! Der hat ja auch schon mit Ocon gecrasht.

34. Rd. Perez greift an - und es kommt zum Crash!

34. Rd. Und Perez sowie dahinter Hülkenberg und Grosjean schaffen es weiter nicht, an Sirotkin vorbeizukommen. Dann müssen sie aber auch nicht über Funk rumjammern, wenn sie nicht in der Lage sind, den Russen zu überholen.

33. Rd. Schlechte Nachricht übrigens noch nebenbei: In Vettels Box gibt es nur gebrauchte Reifen. Die große Aufholjagd ist damit ganz sicher nicht zu erwarten.

33. Rd. Und Vettels reifen machen jetzt langsam schlapp - es sind jetzt fast vier Sekunden auf Verstappen!

32. Rd. Hamilton hat wirklich einen entspannten Nachmittag. Inzwischen hat er sich vor Verstappen einen Puffer von fünf Sekunden angelegt.

32. Rd. Und Sirotkin bekommt Zuspruch von seiner Crew: "Junge, du machst einen tollen Job!"

31. Rd. Aber Perez schafft es eben auch nicht, an Sirotkin vorbei zu kommen.

31. Rd. Perez ist aber auch stinksauer! Er beschimpft Sirotkin: "Das ist echt ein absoluter Witz, was der macht."

31. Rd. Die Hälfte des rennens ist jetzt absolviert, es sieht alles nach einer kleinen Vorentscheidung im WM-Kampf aus.

31. Rd. Vettel liegt weiterhin 2,7 Sekunden hinter Verstappen, der wiederum 4,6 hinter Hamilton - Langeweile also aktuell an der Spitze.

30. Rd. Da geht es aktuell um den Kampf um Platz 13 und 14 - aber der wird echt erbittert geführt.

30. Rd. Sirotkin funkt da einen Hilferuf an Charles Whiting! "Was kann man gegen diesen Perez machen - der will mich abschießen!"

29. Rd. An der Spitze fahren aktuell alle sehr ähnliche Zeiten, alle so um die 1:45 Minuten.

29. Rd. Vettels tolles Manöver gleich am Anfang gegen Verstappen ist also ehrlich gesagt nichts mehr wert - das haben sie sich bei Ferrari mal wieder durch ihre Boxen- und Reifenstrategie ruiniert.