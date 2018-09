37. von 53 Runden

37. Rd. Hülkenberg geht jetzt auf Ultrasoft - er fällt auf die 11 zurück.

36. Rd. Hülkenberg kommt an die Box!

36. Rd. Aber Magnussen ist ja bekannt dafür, dass er einer der am schwierigsten zu überholenden Fahrer im Feld ist. Wird also hart für die Force India.

35. Rd. Deshalb bekamen gerade Perez und Ocon die Ansage: Wenn Hülkenberg an die Box geht, ist Schluss mit den Tauschspielchen. Dann geht Ocon wieder vorbei.

35. Rd. Force India hat nach wie vor den Platz von Hülkenberg im Visier, wenn der dann demnächst an die Box geht.

34. Rd. Hülkenberg setzt auch auf eine Ein-Stopp-Strategie, noch sind seine Reifen okay.

34. Rd. Perez kommt auch nicht an Magnussen vorbei - er muss also gleich wieder Ocon passieren lassen.

33. Rd. 1:37,7 - immerhin jetzt aber die schnellste Rennrunde von Vettel. Die hat er mal richtig gut erwischt.

33. Rd. Vettel hat inzwischen sechs Sekunden auf Bottas, da geht also gar nichts.

32. Rd. Ob der Niederländer sogar gewinnen kann - von Startplatz 19 aus? Er wird noch einmal an die Box kommen, Hamilton und Bottas vermutlich auch.

32. Rd. Ganz enorm, wie sich Verstappen vorne mit seinen steinalten Reifen hält. Er fährt immer noch die gleichen Zeiten wie seine Verfolger im Mercedes und im Ferrari.

31. Rd. Für Alonso, den Bald-Aussteiger, ist es mal wieder eines dieser Rennen, die ihn in seiner Entscheidung bestätigen werden: Er dümpelt chancenlos auf Platz 15 herum.

30. Rd. Hülkenberg hält souverän seinen siebten Platz, hat Leclerc hinter sich bestens im Griff.

30. Rd. 1:37,7 - nächste schnellste Rennrunde von Räikkönen! Der Finne zeigt, was Ferrari eigentlich heute für eine Power hat.

29. Rd. Da geht die Mercedes-Taktik mit dem Bremsklotz Bottas also voll auf. Vettel schafft es aber seinerseits auch nicht, den Finnen entscheidend zu attackieren.

29. Rd. Die Abstände werden gerade enorm groß: Vettel hat sich schon um fünf Sekunden von Bottas abgesetzt.

28. Rd. Das bedeutet, dass nun Perez die Chance bekommt, sich Magnussen zu schnappen. Gelingt ihm das ebenfalls nicht, muss er seinen Platz wieder an Ocon zurückgeben.

28. Rd. Teamorder also auch bei Force India, garniert mit dem Spruch an Perez: "You know the game".

28. Rd. Ocon hat es übrigens nicht geschafft, sich binnen drei Runden an Magnussen vorbeizuschieben. Prompt darf es jetzt Perez versuchen.

27. Rd. Klarer Fall von Teamorder - die war ja früher mal verboten. In Folge eines gewissen "Let Michael pass for the Championship"...