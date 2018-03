Champions League und Europa League | 16.03.2018

Auslosung Viertelfinale

12:14 Bei uns geht es an dieser Stelle um 13 Uhr mit der Europa League weiter. Bis gleich.

12:14 Das war's! Ein englisches Duell, alle anderen sind internationaler. Die Bayern werden absolut zufrieden sein. Für Real gibt es nach dem Achtelfinallos gegen Paris gleich den nächsten Knaller.

12:13 Der FC Liverpool spielt gegen Manchester City zuerst im eigenen Stadion.

12:13 Juve empfängt zuerst Real Madrid. Neuauflage des Finals.

12:12 Juventus Turin. Jetzt sind nur noch Knaller drin.

12:12 ...den FC Bayern München. Damit kann man wohl leben in München.

12:12 Sevilla spielt gegen...

12:11 Hart für die Roma.

12:11 ...gegen AS Rom.

12:11 Der FC Barcelona...

12:11 Los geht's!

12:10 Das zuerst gezogene Team hat Heimrecht im Hinspiel.

12:07 Andrij Schewtschenko ist Botschafter der Finalstadt - wer auch sonst?

12:05 Generalsekretär Giorgio Marchetti erklärt jetzt erst einmal alles.

12:05 Im Topf verblieben sind drei spanische, zwei englische, zwei italienische und eine deutsche Mannschaft: Titelverteidiger Real Madrid, der FC Sevilla und der FC Barcelona, der FC Liverpool und Manchester City, Juventus Turin und AS Rom sowie eben der FC Bayern München.

12:04 Es gibt keine Setzliste, die Auslosung ist offen. Das heißt: Jeder kann auf jeden Gegner treffen.

12:03 Die Hinspiele werden am 3. April und am 4. April ausgetragen, eine Woche später gibt es dann die Rückspiele. Das große Ziel ist für alle natürlich das Finale am 26. Mai in Kiew.

12:02 Aber erst einmal die Königsklasse: Was muss man wissen?

12:01 Hallo und herzlich willkommen beim Liveticker von sportschau.de für die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals. Die ganze Zeremonie beginnt hier in Nyon jetzt um 12 Uhr, um 13 Uhr geht es dann mit der Europa League weiter.