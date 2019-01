20:22 Die ganz große Rechnerei wäre aber passé, wenn Uwe Gensheimer und Co. heute hier in Berlin gegen den Titelverteidiger punkten würden. Dann wäre die Hauptrunde nämlich definitiv erreicht.

20:22 Durch den Sieg der Brasilianer über Russland heute ist das Remis der Deutschen gestern Abend gegen Russland plötzlich nicht mehr ganz so dramatisch. Denn wenn die Brasilianer nun am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Korea gewinnen und die Deutschen es auch in die Hauptrunde schaffen, würde man die zwei Punkte aus dem Brasilien-Spiel dorthin mitnehmen, anstatt des einen gegen die Russen.

20:20 Ein Ziel haben die Franzosen durch dieses möglicherweise ja auch ein bisschen inszenierte Verwirrspiel aber wohl erreicht: Die Mannschaft von Christian Prokop musste sich in der Vorbereitung mit diesem doch sehr gewichtigen Fragezeichen beschäftigen. Spielt er? Spielt er nicht?

20:20 Dass er offenbar nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause noch nicht fit genug ist, um bereits heute aufzulaufen, ist auf den ersten Blick natürlich ein Vorteil für die DHB-Auswahl.

20:19 Die (vermeintlich) wichtigste Nachricht vorab: Nikola Karabatic wird heute definitiv nicht spielen. Der möglicherweise beste Handballer der Welt war ja nachgereist und hätte bis heute am frühen Vormittag von Trainer Didier Dinart für den französischen Kader nominiert werden können.

20:19 Herzlich willkommen beim Liveticker von sportschau.de – es ist das vermeintliche Gipfeltreffen dieser Gruppe A! Deutschland gegen Frankreich!