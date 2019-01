18:24 Frankreich trifft vom Kreis. Fabregas.

18:23 Zachariassen hat ihn rausgeholt - und Hansen haut ihn rein.

18:23 Es geht aber aus Sicht der Franzosen gar nicht gut los. Zeitstrafe gegen Nikola Karabatic und Siebenmeter.

18:22 Die Franzosen werden jetzt in der Abwehr etwas offensiver.

18:21 Die zweite Hälfte läuft.

18:19 Auch Grebille kommt rein. Gerard geht wohl wieder ins Tor.

18:19 Bei den Franzosen kommt jetzt Nikola Karabatic.

18:07 Man weiß nicht wie die Franzosen hier nach der Pause zurückkommen wollen. Die Offensivleistung war letztendlich in Ordnung, trotz der vielen Fehler. Aber hinten stimmt so gut wie gar nichts, vom Keeper bis in die Deckung. Aber die Dänen spielen sich auch in einen Rausch.

18:07 Aber der Mann der ersten Hälfte setzt den Schlusspunkt: 15:21 - sein siebtes Tor. Ein Schlagwurf aus 11 Metern.

18:06 Lagarde macht nochmal das 15:20.

18:06 Olsen! Tolles Tor. 20:14.

18:05 Die Franzosen wieder mit einem Fehler im Angriff.

18:05 Noch 90 Sekunden.

18:04 Jetzt mal eine Parade von Dumoulin.

18:03 Richardson bedient Fabregas am Kreis. 14:19.

18:03 Olsen haut den Ball aus dem Schlagwurf in die linke Ecke. 19:13.

18:02 Wenn Green jetzt noch ein Faktor wird, ziehen die Dänen richtig davon.

18:02 Auf der anderen Seite vergibt Porte von Außen gegen Green. Schlechter Wurf, aber auch gut gehalten.

18:02 Und schon wieder Mikkel Hansen. 18:13.

18:02 Auch die Dänen wechseln den Torwart. Green ist drin.