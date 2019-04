19:36 Riesenchance für die Mannheimer. Hungerecker bekommt einen freien Schuss gegen aus den Birken. Aber der Keeper pariert stark.

19:35 Die ersten zwei (sehr hektischen) Minuten sind rum. Auch München spielt jetzt mit.

19:34 Das Gründungsmitglied der DHL war zuletzt vor vier Jahren Meister. Danach fing die Münchner Dominanz an.

19:34 Die Stimmung in der Halle ist hervorragend. Die Mannheimer Fans wahrten sehnsüchtig auf einen Titel.

19:33 Und jetzt geht's hoch her. Erste kleine Auseinandersetzung hinter dem Tor der Münchner. Zuvor war Torhüter aus den Birken zur Stelle bei der zweiten Chance der Mannheimer.

19:33 Das geht gut los. Erster Gelegenheit für die Adler.

19:32 Bully! Los geht's! Mannheim in Blau, München in Weiß. Die Gastgeber haben den ersten Ballbesitz.

19:27 Jetzt gibt's noch die Nationalhymne. Das gibt es nur im Finale. Danach geht's los!

19:26 Gehen wir rein ins heutige Spiel, dass in wenigen Minuten startet. Personelle Überraschungen gibt es keine. Bitter aber aus Münchner Sicht: Maximilian Kastner wird in den Finalspielen nicht zur Verfügung stehen. Trainer Don Jackson verkündete dessen Saisonaus nach dem Augsburg-Spiel. Kastner wurde an der Hand operiert.

19:25 In der letzjährigen Finalserie ging es hochspannend zu: München schlug Berlin mit 4:3 nach sieben Playoff-Spielen. Ein siebtes Spiel gilt auch in dieser Saison als wahrscheinlich. Den Heimvorteil hätten dann aber die Mannheimer.

19:24 München spielte erst vorgestern noch sein siebtes und entscheidendes Spiel im Halbfinale gegen die Augsburger Panther. Letztlich haben sie sich die Chance erhalten, nun den vierten Titel in Folge einzufahren.

19:23 Einen klaren Favoriten gibt es nicht, auch das macht die diesjährige Finalserie so besonders. Wegen der etwas besseren Bilanz in der Saison und der bisher souveränen Vorstellung in den Play-offs dürften die Adler Mannheim aber leicht favorisiert sein.

19:21 Es ist soweit: Das Play-off-Finale um den Titel in der DEL startet. Die Adler Mannheim empfangen den EHC München. Damit begegnen sich die zwei besten Teams der regulären Saison.