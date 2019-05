16:30 Kanada gewinnt das Bully.

16:29 Treutle fängt den Puck nach einem kanadischen Angriff.

16:29 Deutschland baut geordnet auf über Seidenberg und Nowak.

16:28 9. Spielminute: Draisaitl mit einem guten Abschluss, gute Bewegung in der neutralen Zone, sein Schuss zieht am oberen linken Eck vorbei.

16:28 Couturier kommt zentral zum Schlagschuss, sein Versuch verfehlt aber das Tor von Treutle.

16:27 Kanada schnürt die Deutschen hinten ein.

16:26 Fast das 2:0 - Cirelli staubt beinahe aus kurzer Distanz ab. Glück für Deutschland.

16:25 Fünf Minuten im ersten Drittel sind gespielt.

16:24 Erste gute Möglichkeit für das DEB-Team! Bergmann kommt in zentraler Position vor dem Tor zum Abschluss, Kanadas Goalie hält.

16:23 Tiffels geht gegen Cirelli nach, Kanada spielt allerdings unbeirrt nach vorne.

16:23 Draisaitl spielt Kahun auf dem rechten Flügel an, der die Scheibe in die kurze Ecke des Tores drücken will, mit seinem Plan aber scheitert. Toller Pass von Draisaitl.

16:22 Deutschland ist wieder komplett.

16:20 Kanada drückt jetzt. Nächste Schussmöglichkeit für Kanada, Treutle ist auf dem Posten.

16:19 Thomas Chabot sorgt für den frühen Führungstreffer. Die Flugbahn seines Schusses wird von Fauser verdeckt, Treutle ist chancenlos. Kanada ist in Überzahl eiskalt.

16:19 Tor für Kanada nach zwei Minuten!

16:18 Es gibt eine Zwei-Minuten-Strafe für Nowak.

16:18 Nowak behindert Cirelli beim Konter mit seinem Schläger hüfthoch, Cirelli scheitert in der Folge an Treutle.

16:17 Kanadas Stone ist am Puck, wenig später befindet sich die Scheibe im Handschuh von Treutle. Nächstes Bully, Deutschland hat den Puck.

16:16 Bully vor dem deutschen Tor - Kanada mit dem ersten Schuss ans Außennetz.

16:15 Los geht's!