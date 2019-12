Champions League und Europa League | 16.12.2019

Auslosung der ersten K.o.-Runden

12:15 Borussia Dortmund muss gegen Paris Saint-Germain ran.

12:13 Und jetzt geht es auch endlich los.

12:11 Die ehemalige englische Nationalspielerin Kelly Smith und der ehemalige Bayern-Profi Hamit Altintop nehmen die Auslosung vor. Der Türke repräsentiert auch den Finalort Istanbul.

12:08 Erstmals findet das Achtelfinale der Königsklasse nur mit Beteiligung aus den Top-5-Ligen Europas statt. Spanien und England sind mit vier Vereinen vertreten, Deutschland und Italien mit drei. Frankreich stellt zwei Vereine ab.

12:07 So oder so treten Leipzig und die Bayern als Gruppensieger zunächst auswärts an. Die Hinspiele im Achtelfinale werden am 18./19. und 25./26. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 10./11. und 17./18. März.

12:07 Leipzig und Atalanta Bergamo sind Neulinge im Achtelfinale.

12:06 Verantwortlich für die Auslosung ist Giorgio Marchetti von der UEFA.

12:05 Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff meinte: "Wir nehmen es so, wie es kommt."

12:05 Für Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspieler-Abteilung des BVB, wäre Valencia "sicher der einfachste" Gegner.

12:04 "Es gibt ein, zwei namhafte Gegner, aber egal, wen wir ziehen: Wenn wir in einer guten Verfassung sind, dann sind wir Favorit", sagte der Münchner Joshua Kimmich.

12:03 Borussia Dortmund droht ein Rendezvous mit den Ex-Trainern Jürgen Klopp (Liverpool) oder Thomas Tuchel (Paris), Bayern München und RB Leipzig wollen alles - nur nicht nach Madrid.

12:02 Im zweiten Lostopf sind Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, der SSC Neapel, Borussia Dortmund, Olympique Lyon und der FC Chelsea.

12:02 Im ersten Lostopf sind Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, der FC Liverpool, der FC Barcelona, RB Leipzig und der FC Valencia.

12:01 Mannschaften, die in der Vorrunde in der gleichen Gruppe waren oder aus derselben Liga kommen, können nicht aufeinander treffen.

12:01 Es gibt zwei Lostöpfe. Den ersten bilden die acht Gruppenersten, den zweiten die acht Gruppenzweiten.

12:00 Aus der Bundesliga sind noch drei Teams mit dabei: Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

12:00 Herzlich willkommen zum Live-Ticker bei sportschau.de. Wir berichten von der Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Fußball-Champions League.