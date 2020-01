20:24 Sicher ist, dass Andreas Wolff wieder im Tor der deutschen Mannschaft beginnen wird. Das sagte Co-Trainer Wudtke kurz vor Anpfiff. Wolff war ja einer der Garanten für den Sieg gegen Weißrussland. Auch er muss heute wieder eine Top-Leistung bringen.

20:23 Zuvor hatte Weißrussland gegen Tschechien am Nachmittag mit 28:25 gewonnen.

20:22 Ein Blick auf das Vorspiel: Titelverteidiger Spanien kann mit den Planungen für das Halbfinale beginnen. Die Iberer setzten sich im zweiten Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Österreich in Wien mit 30:26 (17:16) durch und führen die Tabelle der deutschen Gruppe 1 mit sechs Punkten an.

20:21 Beide Mannschaften kommen jetzt in die Halle. Das deutsche Team angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer. Super-Stimmung in der Wiener Stadthalle.

20:20 Unterstützung für das DHB-Team kam von höchster Stelle. Kanzlerin Angela Merkel drückt die Daumen. "Natürlich ist es immer ein Highlight, wenn wir dann auch Meisterschaften haben, zum Beispiel jetzt die Handball-Europameisterschaft, wo wir natürlich unseren Handballern in ganz besonderer Weise die Daumen drücken", sagte sie am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

20:19 Das Spiel gegen Weißrussland war gut, dennoch muss heute noch einmal eine Leistungssteigerung her, um das Team um den herausragenden Rückraum-Shooter Domagoj Duvnjak zu bezwingen. Die letzten drei Spiele gegen Kroatien gewann Deutschland. Zuletzt 22:21 bei der WM im eigenen Land. Das macht Hoffnung.

20:16 Kurzfristig muss Prokop allerdings auf Kreisläufer Johannes Golla verzichten. Der 22-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt klagte auf der Fahrt zur Wiener Stadthalle über Übelkeit und Kraftlosigkeit. Golla wurde daher umgehend ins Teamhotel zurück gebracht, um eine schnelle Genesung zu ermöglichen. Gute Besserung auf diesem Wege!

20:15 Die Kroaten sind sicher der härteste Gegner der DHB-Mannschaft in dieser Hauptrunde. Deutschland braucht trotzdem einen Sieg, um die Hoffnungen auf das Halbfinale nicht vorzeitig begraben zu müssen. Der souveräne Sieg vorgestern gegen Weißrussland dürfte der Mannschaft von Trainer Prokop auf dem Weg dorthin Auftrieb gegeben haben.

20:15 Das nächste "Endspiel" steht an für die Deutschen Handballer bei der Europameisterschaft. Im zweiten Hauptrundenspiel heißt der Gegner Kroatien und damit herzlich willkommen zum Live-Ticker bei sportschau.de.