16:37 2.000 Zuschauer übrigens in der 22.000 Zuschauer fassenden Stockholmer Arena.

16:36 Halbzeit in Stockholm. Knappe Führung für Deutschland. Es ist natürlich kein berauschendes Spiel. Prokop testet bereits viel. So geht es in die Pause.

16:34 Schmidt trifft zum 14:13.

16:33 Noch 1:30 Minuten.

16:32 Portugal probiert es mit einem Kempa, aber Kreis ab.

16:31 Zieker lässt eine Chance von außen liegen.

16:31 Noch 3:30 Minuten in Halbzeit eins.

16:30 Prokop nimmt seine Auszeit.

16:30 Fehler von Schmidt in der Offensive - die Portugiesen gleichen zum 13:13 aus.

16:29 Schmidt trifft mit seinem ersten Tor zum 13:11. 26. Minute.

16:27 Schönes Tor von Michalczik zum 12:11. genau in den Knick.

16:27 Erst hält Wolff den Siebenmeter von Moreira, dann verwertet der Portugiese den Abpraller. Wieder Ausgleich. 11:11.

16:25 Silva, guter Mann, trifft zum 10:11. 23. Minute.

16:25 Kühn postwendend zum 11:9 bei seinem ersten Einsatz heute.

16:24 Ferraz kommt frei zum Wurf und trifft zum 9:10.

16:24 Michaelczik spielt Golla an, und der macht das wirklich sehr gut. Er dreht sich trotz Behinderung und macht den Treffer. Dazu Zeitstrafe Portugal. 10:8, 21. Minute.

16:22 Wolff mit seiner besten Parade heute gegen Salina. Super!!

16:21 Kastening mit seinem ersten Tor des Tages zum 9:8.

16:20 Ausgeglichenes Spiel jetzt. Deutschland kann sich nicht absetzen.

16:20 18. Minute. Portugal gleicht erneut aus.