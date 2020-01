Punkte in diesem Spiel:

1. Satz (3 Gewinnsätze)

09:49 Zverev verschlägt eine Vorhand.

09:49 Der erste Punkt von Thiem.

09:48 Und noch ein Fehler.

09:47 Nächster Fehler des Österreichers.

09:46 Rückhandfehler von Thiem.

09:46 So, jetzt ist genug mit Statistiken. Auf gehts. Thiem serviert.

09:45 Zuletzt hat Zverev gut aufgeschlagen, bei 79 Prozent seiner ersten Aufschläge hat er auch anschließend den Punkt gemacht. In den letzten drei Sätzen gegen den Schweizer lag seine Quote beim ersten Aufschlag bei starken 84 Prozent.

09:42 Thiem führt auf Hartplatz mit 2:0 gegen Zverev. Aber Thiem hat rund vier Stunden (14:33 Std.) länger als der Deutsche bei diesem Turnier spielen müssen. Das ist sicher ein kleiner Vorteil für Zverev.

09:41 Die beiden spielen sich jetzt noch kurz ein.

09:39 Beide sehen sehr konzentriert aus. Kein Wunder, gleich wird es ernst.

09:38 Jetzt ist auch Dominic Thiem da.

09:38 Alexander Zverev ist der erste von den beiden, der die Rod-Laver-Arena betreten hat.

09:38 Aber Zverev hat gegen Stan Wawrinka gezeigt, dass er variabler geworden ist und immer öfter ans Netz geht. Bei seiner Körpergröße von 1,98 Meter ist er eigentlich auch prädestiniert für das Netzspiel. Denn seine Reichweite ist natürlich außergewöhnlich.

09:36 Nicholas Kiefer, ein ehemaliger deutscher Top-Spieler hatte sich vor dem Spiel auch zu Wort gemeldet und Zverev einen Rat mit auf den Weg gegeben. "Alexander sollte lange Ballwechsel vermeiden", sagte Kiefer. Tatsächlich dürfte Thiem in dieser Frage Vorteile haben. Denn selbst Rafael Nadal, den Thiem im Viertelfinale geschlagen hat, hat großen Respekt vor der Konstanz und der Schlaghärte, die Thiem von der Grundlinie aufbietet.

09:34 Die Bilanz zwischen den beiden spricht allerdings für Thiem. 6:2 steht es für den Österreicher auf der ATP-Tour. Für Zverev wird es also Zeit, diese Statistik für sich aufzuhübschen.

09:32 Die beiden sind seid vielen Jahren eng befreundet, Reisen manchmal gemeinsam, spielen auch in der Freizeit Brettspiele miteinander und trainieren auch hin und wieder gemeinsam. Geheimnisse zwischen den beiden gibt es eigentlich nicht mehr.

09:31 Es sind immer noch 38 Grad in Melbourne. Diese Hitze dürfte beide Spieler an ihre körperlichen Grenzen bringen. Das Match wird sicher auch eine Sache der Fitness werden. Allerdings sind die beiden auch in dieser Kategorie bei diesem Turnier auf höchstem Niveau.

09:29 Herzlich willkommen zum Live-Ticker von sportschau.de. Das zweite Halbfinale der Australian Open beginnt in wenigen Minuten. Und es ist eines mit deutscher Beteiligung. Alexander Zverev trifft auf Dominic Thiem. Wenn das nicht Lust auf mehr macht? In wenigen Minuten geht es auch schon los. Wir wünschen auf jeden Fall viel Vergnügen bei diesem vielversprechenden Match.

17:14 Alexander Zverev und Dominic Thiem spielen am Freitag ab 9.30 Uhr um den Einzug ins Finale der Australian Open.