1. Satz (3 Gewinnsätze)

10:36 Glück gehabt für Thiem: Nach einer langen Rallye entscheidet sich der Österreicher bei einem Angriffsschlag für die falsche Seite, denn Djokovic antizipiert stark. Dann allerdings landet sein Passierball knapp hinter der Grundlinie: Einstand!

10:35 Satzball für die Nummer zwei der Welt: Djokovic profitiert vom Fehler Thiems und kann nach knapp einer Stunde den ersten Satz perfekt machen.

10:34 30:30! Djokovic returniert zu kurz in hohem Bogen. Thiem sprintet vor ans Netz und knallt den Ball über Kopf zurück.

10:33 Thiem muss jetzt liefern, serviert gegen den Satzverlust. Beim Stand von 0:30 muss er wieder über den zweiten Aufschlag gehen, fährt aber immerhin seinen (erst!) dritten Punkt über den zweiten Service ein.

10:32 Stark! Djokovics Return landet genau vor den Füßen von Thiem, der kann noch antworten, dann allerdings ist nicht nur die Vorhand zu lang - auch die Rückhand rutscht weg: 0:30.

10:30 Thiem ärgert sich, denn am Ende eines langen Grundlinienduells rutscht ihm die Rückhand knapp hinter die Grundlinie. Dann schließt Djokovic das Spiel mit einem risikoreichen Sliceaufschlag nach außen ab. Die Zuschauer sehen hier ein klasse Match!

10:29 30:0 für Djokovic, der sich allerdings beschwert, dass die Zuschauer die Rallye mit Zwischenrufen gestört haben. Hat ihn das beeindruckt? Seine nächste Vorhand scheitert am Netz. Auf der anderen Seite leistet Thiem jetzt aber auch ganz starke Beinarbeit: 30:15.

10:27 Dominic Thiem holt sich für sein Returnspiel einen frischen Schläger von der Bank. Das hat sich gelohnt: Nach einem krassen ersten Ballwechsel geht der Punkt zwar an den Serben, doch Thiem kämpft verbissen an der Grundlinie und erwischt viele exakt auf die Linie gespielte Bälle. Das ist jetzt eine ganz ausgeglichene Partie!

10:26 Serve and Volley ins Glück: Dominic Thiem schafft den Ausgleich.

10:25 Mit starker Antizipation erkämpft sich Novak Djokovic seinen ersten Breakball, doch Thiem wehrt ab: Mit einem enormem Sprint vor ans Netz kann der den kurzen Ball von Djokovic cross auf die freie Seite schlagen. Einstand!

10:24 Über den zweiten Aufschlag geht bei Thiem nicht viel: Djokovic übernimmt schnell die Initiative, zieht vor ans Netz und knallt die offene Vorhand auf die Außenlinie: 30:30.

10:23 Wow! Der hat gepasst: Dominic Thiem trifft den Ball ganz früh und knallt ihn aus der Mitte satt auf die Außenlinie. Im Anschluss bringt ihm ein Slice-Aufschlag sein fünftes Ass ein: 30:15.

10:22 Dominic Thiem serviert mit neuen Bällen und hat jetzt die Chance, zum ersten Mal in diesem Match auszugleichen. Der erste Punkt geht allerdings an den Serben.

10:20 Da ist das Break: Dominic Thiem ist im Match angekommen! Die Zuschauer jubeln!

10:19 Was eine Rallye und was ein Schlag von Thiem: Der Österreicher findet immer besser ins Match und knallt am Ende eines langen Grundlinienduells, die Vorhand inside-out unerreichbar für seinen Gegner ins Eck. Die Zuschauer machen bei zwei Breakbällen richtig Alarm!

10:18 Jetzt streut Novak Djokovic etwas: Nachdem seine Rückhand exakt auf die Linie gepasst hat, verzieht er die Vorhand wieder ins Aus: 15:30.

10:17 Zum ersten Mal holt sich Thiem den ersten Punkt beim Aufschlag seines Gegners, weil Djokovics Vorhand knapp im Aus landet. Doch schnell steht es wieder 15:15.

10:17 Das vierte Ass und eine gute Länge in den Grundschlägen bringen Dominic Thiem durch. Da ballt er zurecht die Faust. Allerdings war sein Aufschlagspiel wieder deutlich mühsamer als die seines Gegners.

10:16 Das gibt's doch nicht: Nach einem direkten Punkt von Thiem erkämpft sich Djokovic wieder den Einstand, weil Thiem einen Stopp des Serben nicht mehr zurück ins Feld bringen kann...

10:15 Nach 40:0 muss Thiem jetzt immer wieder über den zweiten Aufschlag gehen, wodurch Djokovic beim Return Gas geben kann. Jetzt hat Thiem Pech: Seine Vorhand kratzt die Linie, doch der Linienrichter gibt aus. Der Schiedsrichter overruled: Wiederholung!