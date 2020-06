21:10 Siva macht auch noch zwei Freiwürfe rein. Berlin liegt 14 Punkte vorn. Siva steht schon bei 12 Zählern.

21:10 Noch 40 Sekunden.

21:09 Fastbreak Berlin. Siva geht durch, legt rein und da sind sie wieder auf über zehn Punkte weg.

21:09 Knapp 90 Sekunden vor der Halbzeit wird es ein bisschen wild. Paulding nimmt einen schlechten Abschluss. Im Gegenzug spielt Siva einen schwachen Pass. Oldenburg am Ball. 1:20 auf der Uhr.

21:08 Paulding hält Giedraitis am Trikot. Unsportliches Foul. Zwei Freiwürfe für Berlin. Beide drin und dann bekommt der Favorit auch noch den Ball.

21:07 Berlin vergibt seinen Angriff. Im Gegenzug foult Siva. Fünftes Teamfoul. Freiwürfe für Boothe. 33:40 - Oldenburg kommt wieder ran. 6:0-Lauf der Baskets.

21:06 Mahalbasic nimmt sich den Ball, tanzt Sikma aus und bekommt auch noch ein Foul. Drei-Punkte-Spiel und Oldenburg ist auf acht Zähler ran.

21:05 Giedraitis vergibt jetzt mal für Berlin. Die Chance für Oldenburg, wieder auf unter Zehn zu kommen.

21:04 Mahalbasic zieht gegen Nnoko ein Foul. Zwei Freiwürfe. Eins sitzt, zwei auch. 29:40, 3:17 Minuten zu spielen.

21:03 Baskets-Coach Drijencic nimmt die zweite Auszeit. Jetzt wird es ein bisschen energischer: "Nutzt euren Körper! Nutzt eure Energie!" Dem Trainer ist das Team zu brav.

21:03 Starker Block von Oldenburgs Tadda in der Defense. Aber die Baskets geben den Ball wieder her. Sima macht das 40:27.

21:01 Mahalbasic legt einen Hakenwurf rein. Elf Punkte Rückstand für Oldenburg und obwohl Mahalbasic nicht wirklich sicher wirkt, hat er schon zehn Punkte.

21:01 Beim nächsten Foul hast Oldenburg die Foulgrenze erreicht. Dann darf Berlin jedes Mal an die Linie und von dort fluppt es bisher. 4:30 Minuten noch im zweiten Viertel.

21:00 Drijencic verliert mal kurz die Fassung und bekommt ein Technisches Foul. Zwei Freiwürfe und Ballbesitz Berlin.

20:59 Larson nimmt mal einen Dreier für Oldenburg. Ring und raus. Die Baskets-Quote aus der Distanz: zehn Prozent. So holt man kein Spiel.

20:57 Sikma schnappt sich eine Passversuch, dann geht es für Berlin schnell nach vorn. Mahalbasic ist gegen Siva überfordert. Korbleger. 35:25 Berlin, erste zweistellige Führung.

20:56 Mahalbasic zieht auf Pass von Hobbs gegen Zwei und wird zum zweiten Mal stark von Nnoko geblockt.

20:56 Ruhig spricht Drijencic auf seine Spieler ein. Mehr Bewegung in der Defensive, laufen lassen in der Offensive - so die Anweisungen grob.

20:55 Siva holt die nächsten Punkte für Berlin. Bei acht Zählern Rückstand nimmt Baskets-Coach Drijencic die erste Auszeit der Partie. Knapp sieben Minuten im zweiten Viertel noch auf der Uhr.

20:54 Auch von der Freiwurflinie Berlin bisher sehr gut: fünf von sechs waren drin, 83 Prozent. So hält man seinen Vorsprung auch.