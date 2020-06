20:27 Die Teams sind bereit. Letzter Huddle zusammen. Nochmal pushen, anfeuern, dann kann es losgehen.

20:25 Wichtig wird, wieviel Power beide Mannschaften nach sieben Spielen noch im Tank haben. Ludwigsburg hat ein bisschen mehr Tiefe im Kader. Das könnte sich vielleicht heute auszahlen.

20:21 Finalerfahrung haben Ulm und Ludwigsburg kaum. Ulm stand 2016 einmal im Endspiel und verlor. Die Riesen waren in der BBL noch nie im Finale. Auch da steht also einiges im Raum für die beiden Klubs.

20:20 Der Gegner für das Finale steht übrigens schon mehr oder weniger fest. Berlin hat im Hinspiel gestern Oldenburg eine Lektion, mit 29 Punkten Unterschied gewonnen. Da wird wohl nichts mehr anbrennen.

20:19 Auch Ulm hat einen Sieg gegen Bayern München gefeiert. In der makellosen Vorrunde holten die Ulmer gleich im ersten Spiel den Sieg. Das Team von Trainer Lakovic lag in der abgebrochenen Saison auf Rang 10. Jetzt sind die Ulmer ein Team, das jeden schlagen kann.

20:17 Dass beide Teams in diesem Halbfinale stehen, ist schon stark. Ludwigsburg stand zwar zum Abbruch der regulären Saison auf Platz zwei. Aber für das Turnier galten die Riesen nicht gerade als Favorit, vor allem nicht im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Bayern München. Aber gerade da zeigte sich Ludwigsburg nervenstark.

20:15 Spielerisch war die Begegnung der beiden Überraschungsteams aus Schwaben eher durchschnittlich. Vor allem die Wurquote aus dem Feld war schwach. Körperlich ging es rau zu. Die Profis sprachen hinterher von einem "Dog Fight", also einem eher dreckigen Spiel. Mal sehen, was sie heute für uns bereit halten.

20:14 Das war schon irre, was die Teams da im Hinspiel im Münchener Dome gemacht haben. Ein Unentschieden in einem Playoff-Spiel der Basketball-Bundesliga hatte es davor zuletzt 1975 gegeben. Am Anfang der Partie lag Ludwigsburg vorn. Im letzten Viertel lange Ulm. Und bei der Schlusssirene keiner. Krimi pur.

20:13 Herzlich Willkommen! Uns könnte heute ein echter Basketball-Krimi ins Haus stehen. Nach dem 71:71 im Halbfinal-Hinspiel des BBL-Meisterturniers ist es zwischen Ulm und Ludwigsburg heute ganz einfach: Wer gewinnt, zieht ins Endspiel. Do or die - dafür ist Basketball wie gemacht. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend.

16:31 Liebe Basketballfreunde, am Dienstag berichten wir an dieser Stelle vom Halbfinale des BBL-Turniers. Tipp off ist um 20.30 Uhr.