20:30 Noch ein bisschen Musik und dann kann es losgehen. Barcelona hat zuletzt 2015 die "Köinigsklasse" gewonnen, Kiel 2012.

20:27 Mit Schiffshorn und "Go West" bzw. "Olé, hier kommt der THW" werden jetzt die Kieler auf dem Parkett empfangen. Show muss sein. Noch wenige Minuten, dann geht es rund.

20:25 Als Erste kommen die Spanier in die Halle und werden zu den Schrammel-Gitarren von ACDC und mit Flammen am Spielfeldrand vorgestellt.

20:24 Die Vorspiel-Routine läuft in der Kölner Arena. Zuerst kommt das Schiedsrichterteam aus Kroatien auf die Platte. Am Rand der steht der monströse Pokal in Form eines Wurfarms. Der wird heute übrigens zum letzten Mal verliehen. Nächstes Jahr gibt es einen neuen Pott.

20:22 Gespielt wird wie üblich in Köln und es ist natürlich schade, dass diese Riesenpartie nicht vor 10.000 Zuschauern stattfindet. Aber ein tolles Spiel wird es bestimmt trotzdem.

20:20 Aber nun gut, auch Barcelona ist in der Abwehr nicht schlecht. Gestern hat zum Beispiel Keeper Möller gegen Paris eine Menge rausgefischt, fünf der ersten acht Würfe auf sein Tor gehalten. Mal sehen, ob der Däne heute sogar starten darf.

20:20 Gestern hat Kiel vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel mit einer bärenstarken Abwehrleistung diktiert. Pekeler und Wiencek haben einen tollen Job im Zentrum gemacht. Diese Deckung und einen top aufgelegten Landin im Tor brauchen die Kieler heute.

20:19 Gegen Barcelona braucht der THW auch fast schon mehr als hundert Prozent. Zwei Mal haben die Norddeutschen nämlich schon in diesem Herbst gegen die Spanier gespielt. In der Gruppenphase der neuen CL-Saison hieß es 26:32 und 25:29. Da war Kiel relativ chancenlos.

20:17 So werden es auch die Kieler sehen. Schon gegen Veszprem waren sie der Underdog und haben sich mit einer starken Teamleistung durchgesetzt.

20:17 Eigentlich ist der deutsche Champions der große Außenseiter. Barcelona ist mega besetzt, hat viele Möglichkeiten und offenkundig eine gute Form. Aber hey: Es ist ein Spiel. 60 Minuten. Da sollte doch alles möglich sein.

20:16 Gegen das Top-Team aus Vezsprem ging es für die "Zebras" in die Verlängerung. Hin und her, rauf und runter - und am Ende behielt Kiel mit 36:35 tatsächlich die Oberhand. Jetzt also das große Finale.

20:14 Während Top-Favorit Barcelona gestern souverän mit einem über weite Strecken ungefährdeten Sieg gegen Paris das Finale erreicht hat, machte es der THW spannender.

20:14 Hallihallo, im letzten Handballspiel des Jahres wird uns noch einmal ein echter Kracher serviert. Champions-League-Finale, Kiel gegen Barcelona. Harz-Herz, was willst du mehr?

22:42 Im Finale um die Champions League der Handballer stehen sich in Köln der THW Kiel und der FC Barcelona gegenüber. Wir sind ab 20.15 Uhr mit einem Live-Ticker dabei.