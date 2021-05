15:52 20. Min.: Deutschland verteidigt das zunächst einmal gut.

15:51 20. Min.: Und hier ist noch nicht Schluss. Strafe für Deutschland. Eisenschmid kriegt zwei Minuten für Behinderung.

15:50 20. Min.: Hier geht's Schlag auf Schlag. Der Kapitän macht's höchstpersönlich. Moritz Müller trifft zum 2.2.

15:49 20. Min.: Tooooor für Deutschland! Ausgleich!

15:49 20. Min.: Es war ein Bully vor dem deutschen Tor. Die Italiener schließen direkt ab. Brückmann lässt nach vorne abprallen. Und Frigo trifft im Fallen.

15:49 20. Min.: Es war ein Bully vor dem deutschen Tor. Die Italiener schließen direkt ab. Brückmann lässt nach vorne abprallen. Und Frigo trifft im Fallen.

15:48 20. Min.: Schock für Deutschland. Frigo trifft 25 Sekunden später zur italienischen Führung.

15:47 20. Min.: Tor für Italien. Doppelschlag! 1:2!

15:47 19. Min.: Italienischer Konter. Petan wird eigentlich gar nicht gut angespielt. Trifft die Scheibe dann aber in der Luft gut. Brückmann ist machtlos.

15:46 19. Min.: Tor für Italien! Ausgleich.

15:45 18. Min.: Weiter geht's. Das ging schnell.

15:44 18. Min.: Neben der deutschen Bank ist eine Plexiglas-Scheibe kaputt gegangen. Die muss ausgetauscht werden. Danach geht's weiter.

15:43 18. Min.: Die Vorarbeit von Krämmer war extrem stark. Er war eigentlich gar nicht an der Scheibe, stochert aber nach und befördert den Puck so in Richtung Kühnhackl.

15:42 16. Min.: Kühnhackl wird von Krämmer bedient und der nutzt der Platz und löffelt die Scheibe mit der Rückhand unters Tordach.

15:41 16. Min.: Tooooor für Deutschland.

15:40 16. Min.: Ein Schuss von Brandt geht zu zentral aufs Tor. Danach ein bisschen Gerangel vor dem italienischen Tor.

15:39 16. Min.: Italien wieder vollzählig.

15:38 15. Min.: Nächster Schuss von Seider wird geblockt.

15:37 15. Min.: Tolle Kombination über Seider und Eisenschmid. Aber Fadani kriegt den Schoner noch in letzter Sekunde rausgefahren.

15:36 14. Min.: Erstes Powerplay für Deutschland.