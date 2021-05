16:00 Die Mannschaften kommen zurück. In wenigen Sekunden kann's weitergehen.

15:50 Zwischen den USA und Deutschland sind nach 20 Minuten noch keine Tore gefallen. Ein gutes Spiel in dem das DEB-Team mit den formstarken Nordamerikanern Schritt hält. Der Partie fehlt es allerdings noch an dem gewissen Etwas. Deutschland startet mit 1:48 Minuten in Überzahl ins 2. Drittel. Wir melden uns pünktlich zurück.

15:47 Pause in Riga.

15:47 20. Min.: In den 12 Sekunden vor der Pause passiert aber nichts mehr.

15:47 20. Min.: Strafe gegen die USA. Jason Robertson muss zwei Minuten runter wegen Beinstellens.

15:46 19. Min.: Beste deutsche Chance im Spiel. Holzer schießt von der blauen Linie, nachdem er seinen Gegenspieler hat aussteigen lassen. Der Abpraller landet dann auf der Kelle von Pföderl, aber auch er scheitert an Petersen.

15:44 18. Min.: Es ist zu erkennen, dass Deutschland häufig versucht das Spiel schnell zu machen, gerade beim Puckgewinn im eigenen Drittel. Aber vorne fehlt dann noch der konsequente Zug zum Tor.

15:42 17. Min.: Loibl zieht ab aus dem Slot, aber sein Schuss wird vom Verteidiger geblockt.

15:41 15. Min.: Das erste Drittel trotzdem noch relativ chancenarm. Beide Torhüter mussten noch nicht zu viel eingreifen.

15:38 14. Min.: Moritz Seider kommt auf einmal ziemlich unbedrängt ins gegnerische Drittel und zieht ab, aber keine Herausforderung für Petersen.

15:36 13. Min.: Die amerikanische Paradereihe um Trevor Moore bleibt bislang aber noch blass. Das ist gut aus deutscher Sicht.

15:35 13. Min.: Brückmann pariert gegen Hellickson. Keine Probleme für den Mannheimer, er hatte freie Sicht.

15:34 12. Min.: Beide Mannschaften sind wieder komplett.

15:34 12. Min.: Die USA greifen in dieser Konstellation nur halbherzig an. Deutschland kommt nicht so richtig zum Zug offensiv.

15:32 11. Min.: Mit vier gegen vier geht's weiter.

15:32 10. Min.: Strafe gegen beide Teams. Nico Krämmer und Kevin Rooney müssen für zwei Minuten runter wegen übertriebener Härte. Rooney Kam gegen Brückmann zu spät, das führte zu einer Rauferei der beiden.

15:30 10. Min.: Querpass durch den Slot vor Brückmann, aber am langen Pfosten verpasste in US-Stürmer. Glück gehabt.

15:27 8. Min.: Das DEB-Team spielt sich vorne fest und feuert mehrfach ab, aber kein Schuss kommt durch zu Petersen.

15:25 7. Min.: Die deutsche Mannschaft ist auf jeden Fall direkt gut im Spiel. Hier haben aber beide keine Anlaufschwierigkeiten.

15:24 7. Min.: Jetzt probiert es Hellickson von außen. Aber Kühnhackl bringt noch seinen Schläger dazwischen und entschärft den Schuss.