Nationalmannschaft 2017/18 - WM-Qualifikation

20:34

Der Bundestrainer will die weiße Weste in dieser Quali behalten und möglichst einen neuen Rekord aufstellen, indem sein Team alle Spieler gewinnt. Dieses Kunststück ist in einer WM-Qualifikation bisher nur Spanien auf dem Weg zum WM-Titel 2010 geglückt. Doch die deutsche Mannschaft hat eine bessere Tordifferenz. Dennoch wirbelt Löw die Mannschaft ordentlich durcheinander.