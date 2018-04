DFB-Pokal 2017/18 - Halbfinale

20:31

Die Frankfurter dagegen haben in den vergangenen drei Spielen in der Liga keinen Dreier einfahren können. Zuletzt gab es eine 1:4-Klatsche gegen Leverkusen, dazu das Wechseltheater um Trainer Niko Kovac, der in der kommenden Saison beim Pokalfinalisten FC Bayern auf der Trainerbank sitzen wird.