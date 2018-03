Nationalmannschaft 2017/18 - Länderspiel

20:30

Herzlich willkommen zum Live-Ticker von sportschau.de. Der zweite Teil der Testspielreihe der deutschen Mannschaft wird in wenigen Minuten angepfiffen. Nach den Spaniern am vergangenen Freitag testet die deutsche Mannschaft gleich gegen Brasilien. Wenn das mal kein Leckerbissen ist. Wir wünschen viel Vergnügen in den kommenden 90 Minuten.