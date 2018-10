2. Bundesliga 2018/19 - 9. Spieltag

24. Minute

Der FC müht sich weiter, nach der komplett verschlafenen Anfangsphase ins Spiel zu kommen. Sie sind jetzt etwas präsenter in den Zweikämpfen, aber es fehlt weiter an spielerischer Linie. Koziello mit der nächsten Flanke in den Sechzehner, aber weder Terodde noch Clemens kommen heran.