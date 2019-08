Europa League 2019/20 - Qualifikation, 2. Runde

20:16

Nach dem 2:1-Hinspielsieg bei Flora Tallinn in Estland steht für die Eintracht das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde an. Trotz des eher unbekannten Gegners ist das Stadion mit 48.000 Zuschauern ausverkauft. "Das ist irre, zeigt aber auch, dass die Leute uns sehen wollen und was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben", sagt Eintracht-Verteidiger Timothy Chandler. "Alle werden heiß sein."