Nationalmannschaft 2019/20 - EM-Qualifikation

Vor dem Spiel haben Emre Can und Ilkay Gündogan einen Instagrampost des türkischen Nationalspielers Cenk Tosun gelikt, auf dem ein Foto türkischer Spieler zu sehen ist, die nach dem Tor gegen Albanien salutieren - dies stellte der Spieler offenbar in einen Zusammenhang mit dem türkischen Militärangriff auf Kurden in Nordsyrien. Beide Spieler haben ihr "Like" zurückgenommen, sie stehen beide in der deutschen Startelf. Weitere Hintergründe zu dem Thema sind auf sportschau.de zu finden.