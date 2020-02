1. Bundesliga 2019/20 - 23. Spieltag

20:29

Schauen wir auf die Startaufstellungen: Frankfurt kommt mit fünf Veränderungen im Gegensatz zur Europa League gegen Salzburg daher. Chandler, Hinteregger, Kohr, Durm und Paciencia mischen von Beginn an mit. Touré, ilsanker, Sow, Rode und Silva hat es dafür auf die Bank oder nicht in den Kader verschlagen. Bei Union rotiert Trainer Urs Fischer auf zwei Positionen. Für den gesperrten Trimmel rückt Julian Ryerson rein. Dazu ersetzt Florian Hübner in der Dreierkette Keven Schlotterbeck.