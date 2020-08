Champions League 2019/20 - Viertelfinale

20:45

Die spannende Frage heute Abend: Gelingt den Franzosen nach dem Coup gegen Juventus Turin die nächste Überraschung? Manchester City mit Trainer Pep Guardiola geht als Favorit in die Partie, hat aber in der vergangenen Saison keins von zwei Spielen in der Königsklasse gegen Lyon gewonnen (eine Niederlage, ein Unentschieden).