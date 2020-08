Europa League 2019/20 - Finale

20:40

"Alle drei Gegner, die wir in diesem Turnier ausgeschaltet haben, hatten deutlich größere Budgets als wir", sagte Sevillas Präsident José Castro kürzlich und meinte damit die AS Rom, die Wolverhampton Wanderers und Manchester United, die Sevilla auf dem Weg ins Finale ausschalten konnte. Auch Inter hat laut Castro einen mehr als doppelt so hohen Etat wie Sevilla, das sich deshalb in der Außenseiterrolle sieht.