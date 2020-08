Champions League 2019/20 - Finale

20:31

So oder so wird es heute einige deutsche Sieger geben: Denn entweder macht Hansi Flick in seiner ersten Saison als Bayern- Coach das Triple perfekt - oder Thomas Tuchel gelingt dasselbe als Trainer von Paris Saint-Germain. Und bei PSG sind ja zusätzlich einige deutsche Spieler im Einsatz: Julian Draxler und Thilo Kehrer, dazu noch der gebürtige Hamburger Eric- Maxim Choupo Moting, der mehr als zehn Jahre in der Bundesliga gespielt hat und auch der Franzose Abdou Diallo, der für Mainz und den BVB im Einsatz war.